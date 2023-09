In qualità di Assessore e membro della squadra di governo cittadino intendo esprimere grande soddisfazione per l’ottima riuscita della serata di ieri che, oltre a confermare una scelta che ha portato ad un riscontro positivo in termini di presenze e buon umore ha dimostrato come l’impatto del grande live proposto sul palco da Molfetta e tutta la squadra di Ciccio Riccio, che intendo ringraziare per la grande professionalità dimostrata nell’occasione, abbia rappresentato da forte attrazione in una splendida cornice come quella del Lungomare Regina Margherita.

L’esplosione di musica e allegria, svoltasi tra l’altro in un clima di serenità e sicurezza dove ogni tassello è combaciato alla perfezione, ha invaso la piazza brindisina mostrando il volto di una città che ha voglia di cambiamento e disidera vivere momenti di aggregazione come quello che si è potuto ammirare nella giornata culmine delle Feste Patronali, ma che desideriamo fortemente non rappresentino solo circostanze sporadiche della vita cittadina.

Questo splendido risultato non può prescindere dal grande lavoro di sinergia svolto da tutti gli attori coinvolti nella organizzazione e, a questo proposito, intendo ringraziare il Sindaco Giuseppe Marchionna, la Giunta Comunale, il Direttore Artistico della Fondazione Nuovo Teatro Verdi Carmelo Grassi, il Prefetto La Iacona, il Questore Gargano, le Forze dell’Ordine e non ultima la Polizia Locale (Comandante Orefice).

Mi preme ricordare che questa sera, sempre nella stessa location e a completamento della kermesse musicale della festa patronale, per gli amanti del genere, si terrà il live “Jazz & all around” proposto da Jodie Gentile, Antonio Di Lorenzo e Davide Saccomanno.

È il caso di sottolineare che dopo tante mortificazioni questa è la Brindisi che vogliamo.

Luciano Loiacono

Assessore al Marketing del Comune di Brindisi