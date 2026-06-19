L’Olio Pantaleo Fasano ha ufficializzato l’ingaggio della centrale Chiara Salvatori, classe 2001, che completa il reparto per la prossima stagione sportiva. Con un passato nel Volleyrò e una solida esperienza in Serie A2 tra Ravenna, San Giovanni in Marignano, Offanengo e Imola, la giocatrice si unisce alla corte di coach Totero per la nuova avventura in Puglia.

La ventitré anni, nativa di San Lazzaro di Savena (BO) e forte dei suoi 185 centimetri di altezza, Salvatori sposa ufficialmente il progetto sportivo della società gialloblù. L’obiettivo è continuare un percorso di crescita che l’ha già vista protagonista nelle scorse stagioni sui campi di Serie A2.Una vita per lo sport

La passione per la pallavolo sboccia alla tenera età di 8 anni, all’interno di una famiglia che fa dello sport il proprio mantra quotidiano. Dopo una breve parentesi iniziale con la ginnastica artistica, il volley entra prepotentemente nella sua vita. Il suo talento naturale non passa inosservato agli addetti ai lavori, portandola ad approdare giovanissima nel prestigioso settore giovanile del Volleyrò Casal de Pazzi a Roma. Con il club capitolino conquista un terzo posto nazionale in Under 16 e, successivamente, una medaglia d’argento nelle finali Under 18.La striscia in Serie A2Quella romana è un’esperienza formativa cruciale, che le spalanca le porte del professionismo. Nel 2021/22 arriva l’esordio in Serie A2 con la maglia dell’Olimpia Teodora Ravenna. Successivamente si trasferisce alla Omag-MT San Giovanni in Marignano, dove rimane per ben due stagioni consecutive.

Nel 2024/25 indossa i colori di Offanengo, mentre la stagione successiva la vede impegnata a Imola. Una serie di campionati altamente competitivi che hanno affinato le sue doti fisiche e tecniche, rendendola una specialista nel fondamentale del muro. Ora, la nuova avventura in Puglia alla corte di coach Totero per disputare un’altra stagione al massimo delle proprie possibilità.

Le prime parole in gialloblù “Sono davvero molto felice ed entusiasta di iniziare questa nuova avventura a Fasano”, ha dichiarato la nuova centrale dell’Olio Pantaleo. “Non vedo l’ora di mettermi in gioco e di conoscere meglio l’ambiente e le persone con cui lavorerò. La Puglia è una regione che amo profondamente: ci sono stata tantissime volte e ho sempre apprezzato sia la bellezza del territorio che il suo cibo”.

Salvatori ha poi spiegato i motivi che l’hanno spinta a scegliere il club pugliese: “La società mi ha trasmesso ottime sensazioni fin dai primi contatti. Già lo scorso anno, da esterna, percepivo un clima sereno e familiare, e questo è stato uno degli aspetti che mi ha maggiormente colpita e convinta. Credo che lavorare in un ambiente positivo sia fondamentale per esprimersi al meglio. Sono consapevole che ci aspetta tanto lavoro, ma sono pronta a dare il massimo e spero che ci toglieremo tante soddisfazioni”.

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