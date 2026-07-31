Tre concerti in tre giorni per portare nelle piazze l’energia della pizzica pizzica e il repertorio della musicale popolare salentina

Tre concerti in tre giorni per l’Orchestra Popolare La Notte della Taranta, attesa sabato 1° agosto a Erchie, domenica 2 agosto a Casalabate e lunedì 3 agosto a Cisternino.

Il primo appuntamento è in programma sabato 1° agosto alle ore 23 in piazza Umberto I a Erchie, in provincia di Brindisi, nell’ambito de La Notte Ercolana. Domenica 2 agosto, alle ore 21.30, l’Orchestra raggiungerà il lungomare di Casalabate (Comune di Trepuzzi – Squinzano). La terza tappa si terrà lunedì 3 agosto alle ore 22 in via Roma a Cisternino, in occasione della Festa patronale dei Santi Quirico e Giulitta. Nei tre concerti l’Orchestra porterà sul palco il repertorio musicale della tradizione salentina, restituendo al pubblico l’energia della pizzica pizzica e la ricchezza di un patrimonio che continua a rinnovarsi attraverso l’incontro tra voci, strumenti popolari e sonorità contemporanee.

Composta da musicisti e cantanti provenienti da tutto il Salento, l’Orchestra Popolare è il nucleo musicale della Fondazione La Notte della Taranta e la formazione protagonista del Concertone di Melpignano. Nata nel 2004 con Ambrogio Sparagna, opera durante tutto l’anno in Italia e all’estero, rappresentando una delle esperienze più strutturate di rielaborazione contemporanea della musica tradizionale.

La scaletta del concerto ripercorre gli arrangiamenti dei Maestri concertatori che, in quasi trent’anni di storia, hanno lasciato il segno sul palcoscenico di Melpignano, restituendo la ricchezza e la varietà di quasi trent’anni di storia: pizziche, stornelli, canti di lavoro e classici del repertorio storico che esaltano la varietà linguistica e musicale delle diverse aree del Salento. La danza che accompagna il concerto rielabora le connotazioni visive della pizzica pizzica e del fenomeno di cui è espressione. Un linguaggio che conserva la memoria del rito e si nutre degli studi antropologici più autorevoli, per restituire oggi un’immagine attuale, capace di rispettare e valorizzare il suo significato storico.

Nel corso della sua storia ha lavorato con Maestri Concertatori e artisti italiani e internazionali, trasformando il repertorio salentino in un terreno aperto alla ricerca e al dialogo tra culture e linguaggi musicali differenti. Negli ultimi anni ha portato la pizzica in numerosi contesti internazionali, dalla doppia partecipazione a Expo 2025 ad Osaka a Shanghai, passando per Londra, Baku, Locarno, la Corea del Sud, Singapore, gli Stati Uniti, Dubai e Santiago del Cile.

Il mini-tour si svolgerà parallelamente al Festival Itinerante “Le vie del Mediterraneo”, ma con una programmazione distinta: negli stessi giorni il Festival farà tappa a Calimera, Carpignano Salentino e Cursi.

Melpignano, 31 luglio 2026