E’ l’avv. Lorenzo Durano il nuovo presidente dell’Associazione “Brindisi vola a canestro” per il triennio 2026/28.

Questo il risultato dell’assemblea annuale dei soci svoltasi nella bellissima cornice di Tenute Lu Spada di Carmine Dipietrangelo che ha espresso un voto all’unanimità. Lorenzo Durano è un grande appassionato di basket e le sue doti morali ed umane saranno di grande aiuto per poter perseguire con successo le attività dell’associazione.

L’avvocato Durano succede al dott. Lello Perna che ha rappresentato l’associazione dal 2023 al 2026 rappresentando un importante punto di riferimento per tutti gli associati.

Il Consiglio Direttivo sarà così composto :

Vice Presidente Mario Tundo,

Segretario/Tesoriere Stella Summa,

Consiglieri Diego Signorile ed Ezio Taveri.

Al momento conviviale successivo all’assemblea hanno partecipato il presidente della Valtur Brindisi Nando Marino ed il General Manager Tullio Marino che hanno portato il loro saluto ed il ringraziamento per il grande lavoro svolto da Brindisi vola a canestro sin dalla sua costituzione nel 2014.

“Sono davvero orgoglioso di poter rappresentare questo bellissimo gruppo di tifosi ed appassionati – dichiara il neo presidente Durano – che da oltre due lustri sono vicini alle sorti della New Basket Brindisi. Il nostro contributo sia in termini economici che di idee e progettualità vuole essere un sostegno per la pallacanestro brindisina che da sempre rappresenta un punto di riferimento per tutto il basket del Sud Italia. Ringrazio a nome di tutti i soci l’amico Lello Perna per l’ottimo lavoro svolto nei tre anni precedenti e proverò, con l’aiuto di tutti, a lavorare con lo stesso entusiasmo per portare avanti le iniziative dell’associazione.”.

Sono tante le attività a cui Brindisi vola a canestro partecipa e contribuisce fattivamente. Tra queste la Valtur Basket School Cup riservata agli studenti delle province di Brindisi, Lecce e Taranto o quella più recente del Torneo dei rioni che riprende un vecchio torneo amatoriale che coinvolge la città e che tra un paio di settimane si svolgerà nuovamente nella iconica Piazza Santa Teresa. Senza dimenticare le tante iniziative sociali come il ripristino di campi di basket nei playground cittadini.

Brindisi vola a canestro è aperta a tutti coloro che vogliono unirsi per partecipare a questo meraviglioso viaggio. Il motto è sempre e solo uno : “più siamo e più possiamo fare!!!”.

Ufficio Comunicazione Brindisi vola a canestro