Il Luce Music Festival Winter Edition 2024 continua ad animare le notti fasanesi: sabato 28 dicembre si terrà ai Portici delle Teresiane il dj-set de “I Rollover DJs”.

I Rollover DJs sono Tiberio Carcano e Rocco Fusco, fondatori e DJ resident del celebre party omonimo, Rollover Milano. La musica proposta dal duo è un mix che spazia tra house e disco con radici nel cosmic-funk, tra new wave e musica italiana di fine anni ‘70 non consumata dalla retorica. Gestiscono due etichette musicali: ANYTHING GOES, specializzata in edit d’ispirazione italo-balaerica e la neo nata ROLLOVER MILANO RECORDS più orientata alla musica dark-disco e house, dando spazio ad artisti italiani che gravitano attorno alla scena dance underground. La musica pubblicata sulle loro label è stata suonata in tutto il mondo da artisti come i 2manydjs, Erol Alkan, James Murphy, Lovefingers, Axel Boman, Juan MacLean. Hanno pubblicato musica su Jolly Jams, Midnight Riot, Soul Clap Records e ovviamente le loro due etichette. Le loro tracce sono suonate da dj del calibro di Dj Harvey, Jacques Renault, Tim Sweeney e Krystal Klear. Ad Ottobre del 2021 hanno pubblicato il loro primo mini album “Just a Little Bit in My Pocket”. Il disco contiene il singolo di stampo Pop-Slowdisco Start Something New in collaborazione con Nic Cester, leader della band australiana JET. Il brano è stato suonato in diverse radio nel mondo tra cui la celebre BBC6 MUSIC di Londra. Il loro sound ha conquistato il mondo della moda e del design e la loro lista di clienti internazionali include Moschino, Versace, Dsquared2, Margiela, Armani, Givenchy, Adidas, Diesel, Netflix, Instagram, Samsung e Zegna.

Gli eventi del Luce Music Festival Winter Edition 2024 sono ad ingresso libero.

