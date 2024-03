Dopo poco più di un anno, l’esperienza di Michela La Iacona come prefetto di Brindisi giunge al termine, con l’annuncio del suo trasferimento alla prefettura di Prato. Al suo posto si insedierà Luigi Carnevale, un veterano delle forze dell’ordine con una carriera impressionante alle spalle, già noto per la sua esperienza nella gestione dell’ordine pubblico in occasioni di eventi di grande rilevanza, come il prossimo G7 che si terrà a Borgo Egnazia.

Luigi Carnevale, originario di Cosenza, ha ricoperto incarichi di rilievo, tra cui la direzione dell’ispettorato di pubblica sicurezza del Vaticano, dove ha garantito la sicurezza di Papa Francesco.

Carnevale ha ricoperto ruoli chiave a livello nazionale, come vice dirigente della Mobile di Roma e consulente della commissione antimafia. Ha anche gestito la sicurezza del presidente della Camera e ha avuto responsabilità nella Polizia Scientifica. Più recentemente, ha guidato l’ispettorato di polizia al Senato della Repubblica.

In passato ha anche gestito la Squadra Mobile di Brindisi, lavorando per ripristinare l’ordine dopo periodi turbolenti degli anni ’90.

Il suo ritorno a Brindisi, dopo anni di servizio in altri contesti, è di particolare rilevanza in vista del prossimo G7. Carnevale sarà incaricato di predisporre i piani di sicurezza per il vertice dei capi di governo, un appuntamento storico per la provincia di Brindisi che sarà al centro dell’attenzione mondiale.

Un ringraziamento ed un pensiero particolare va al Prefetto Michela La Iacona che, durante il suo mandato, ha dovuto affrontare una serie di sfide cruciali per il territorio di Brindisi, tra cui le numerose vertenze occupazionali e la gestione dei flussi migratori nel porto della città. Il suo ruolo di coordinamento fra enti e forze dell’ordine è stato essenziale in un periodo di criticità economica e sociale.

La sua forte inclinazione verso le nuove generazioni, la sua dolcezza, in uno con la grande determinazione, ha saputo toccare il cuore dei brindisini.