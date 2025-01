Si svolgerà nel pomeriggio del 20 gennaio 2025 con inizio alle ore 15.30 in contemporanea nelle due sedi camerali di Brindisi e Taranto la cerimonia di premiazione della VII edizione del Premio “Storie di alternanza e competenze”.

L’iniziativa, promossa da Unioncamere e dalle Camere di Commercio italiane, ha l’obiettivo di valorizzare e dare visibilità ai racconti di alternanza realizzati nell’ambito di Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento(PCTO), di alternanza rafforzata, di tirocini curriculari e di percorsi di apprendistato (I e III livello) realizzati dagli studenti degli Istituti scolastici italiani del secondo ciclo di istruzione e degli ITS Academy su tematiche della transizione digitale, della sostenibilità ambientale, dell’inclusione sociale, del turismo e della cultura, dell’agroalimentare, della meccatronica, del sistema moda, del made in Italy e dell’educazione finanziaria e all’imprenditorialità.

La VII edizione, realizzata nell’ambito delle attività previste dalla Legge n. 580/93 sul riordinamento delle Camere di commercio e dal D.M. n. 277 del 7 marzo 2019 che ridefinisce i servizi delle Camere di commercio, mira ancor di più a valorizzare la qualità e l’efficacia dell’azione formativa nelle esperienze di transizione tra formazione e lavoro attraverso il racconto “reso visibile” delle attività realizzate nel mondo dell’istruzione, della formazione e del lavoro, con uno spazio specifico dedicato al sistema duale italiano.

Nel corso della cerimonia saranno proclamati e resi pubblici i nominativi di tutti gli Istituti scolastici premiati in attuazione di quanto previsto dall’art. 5 del regolamento del premio.

Ufficio stampa Camera di commercio Brindisi-Taranto