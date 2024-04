Lunedì 22 aprile alle ore 17,30, a Brindisi, presso l’ex Convento di Santa Chiara, avrà luogo la presentazione della Mostra “La Comune di Parigi 1871” , a cui seguirà un dibattito.

Trattasi di una pregevole opera fotografica in oltre trenta pannelli, ideata dall’Associazione parigina “Les Amies et Amis de la Commune de Paris 1871” e stampata e diffusa in Italia a cura dei Comitati Internazionalisti ed altri circoli culturali.

I relatori discuteranno sull’attualità dei valori sociali e politici espressi dalla “Commune de Paris” e come essi si ritrovino ancor oggi nelle battaglie del movimento operaio, dei movimenti per l’emancipazione femminile, per i diritti civili e di solidarietà tra i popoli.

Interventi in programma di:

Prof Alessio Formica (Centro Filippo Buonarroti)

Michela Almiento ( Segr.Prov SPI CGIL)

Antonio Camuso (Archivio Storico Bendetto petrone-APS)

Prof Rosella Apruzzi, docente e attivista femminista.

Evento a cura: Centro Filippo Buonarroti , Comitati Internazionalisti e Archivio Storico Benedetto Petrone-APS.

In collaborazione con Santa Spazio culturale.Yeahjasi-APS.

Diverse le associazioni e movimenti aderenti tra cui SPI-CGIL e ANPI Brindisi.

La Mostra sarà aperta al pubblico Lunedì 22 aprile dalle ore 10,30- 13.00 e 16.00-20.00 e Martedì 23 aprile dalle 09.00 -13.00 e 16-20.00

Antonio Camuso

Archivio Storico Benedetto Petrone-APS