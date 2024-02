Si svolgerà il prossimo lunedì, 26 febbraio, presso la sede brindisina di Confindustria, in Corso Giuseppe Garibaldi n. 53, a partire dalle ore 09.30, il seminario tecnico organizzato da Confindustria Brindisi, dedicato ai tirocini extracurriculari.

II tirocinio non curriculare (o extracurriculare), percorso formativo costituito al fine di agevolare l’inserimento o il reinserimento nel mondo del lavoro di disoccupati, inoccupati o svantaggiati, è stato oggetto di un riassetto della disciplina attraverso la L.R. n. 26 del 10 Novembre 2023.

Chiamati ad intervenire all’evento, sotto la guida della Responsabile unica P.O. Dott.ssa Anna Loparco, anche i tre Centri per l’impiego di ARPAL Puglia – Ambito di Brindisi.

“Costruire ponti per agevolare i giovani ad inserirsi nel mondo del lavoro è da sempre obiettivo prioritario dei Cpi brindisini”, evidenzia Loparco, “siamo pertanto lieti di poter partecipare a questo evento per consolidare il proficuo dialogo già avviato con Confindustria ed esporre le caratteristiche principali di uno degli strumenti di politica attiva, promosso dai Cpi, che permette ai destinatari di acquisire competenze professionali attraverso l’esperienza pratica in azienda e agevolare le proprie scelte lavorative attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro”.

Lo scorso 22 marzo 2023, infatti, la dott.ssa Claudia Claudi, dirigente presso ARPAL Puglia della unità organizzativa Coordinamento Servizi per l’impiego Taranto e Brindisi e il presidente di Confindustria Brindisi, Gabriele Menotti Lippolis, hanno stipulato una Convenzione Quadro avente ad oggetto la promozione e la diffusione dei tirocini c.d. extracurriculari di “qualità” nell’ambito del tessuto produttivo della provincia di Brindisi.

In virtù della volontà di fare rete sul territorio e in un’ottica di massima collaborazione, reciproca e continuativa, dopo i saluti di apertura di Gabriele Menotti Lippolis, presidente di Confindustria Brindisi, Giusy Rosiello, presedente dell’Ordine Consulenti del Lavoro di Brindisi e di Anna Loparco, gli Esperti del Mercato del Lavoro di ARPAL Puglia illustreranno alle aziende associate di Confindustria Brindisi tutte le novità introdotte dalla nuova normativa e le differenze rispetto alla disciplina previgente.

Ospite della giornata il Dott. Pierpaolo Miglietta, P.O. in carico presso Regione Puglia Dipartimento “Politiche del Lavoro, Istruzione e Formazione” sezione “Politiche e Mercato del Lavoro”.