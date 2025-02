Di seguito riportiamo integralmente il testo integrale di una interrogazione a risposta scritta e orale proposta dai consiglieri comunali Pasquale Luperti e Michelangelo Greco al Presidente del Consiglio Comunale di Brindisi ed al Sindaco di Brindisi

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA E ORALE IN CONSIGLIO COMUNALE

I sottoscritti Consiglieri Comunali,

premesso che

• Nei giorni scorsi il Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale dell’Adriatico Meridionale ha approvato la stesura definitiva del Piano regolatore del Porto di Brindisi;

• Che il rappresentante del Comune di Brindisi, avv. Mario Marino Guadalupi, ha espresso il proprio voto favorevole in assenza di alcun tipo di confronto con il Consiglio Comunale e, in particolare, con le Commissioni consiliari preposte;

• Che il confronto appena citato è stato più volte richiesto, sia in conferenza di capigruppo che nei lavori delle Commissioni consiliari;

• Il Piano Regolatore del Porto deve necessariamente essere integrato con il Piano urbanistico generale della città;

considerato che

• La mancata effettuazione di un confronto ha danneggiato i cittadini di Brindisi che, attraverso i propri rappresentanti eletti in Consigli, avrebbero potuto fornire eventuali spunti per migliorare il documento urbanistico del porto;

• Dal momento del suo insediamento ad oggi l’Amministrazione Comunale in carica non ha fornito alcuna indicazione circa le reali volontà di portare a compimenti gli strumenti urbanistici comunali;

Interrogano

Il Sindaco per sapere:

• Le ragioni per cui il Consiglio Comunale è stato estromesso da decisioni in merito al futuro del porto;

• Le ragioni per cui non è stato mai consentito al Consiglio Comunale di incontrare il componente del Comune di bBrindisi in Comitato di gestione, avv. Mario Marino Guadalupi;

• Qual è l’indirizzo fornito da questa Amministrazione al dirigente del settore Urbanistica in relazione all’approvazione del PUG e del Piano della Costa;

• A che punto si trova l’iter per la realizzazione di tali strumenti urbanistici.