Domenica 14 Luglio, dalle 18:30 in Brindisi in Piazza della Vittoria evento pubblico Movimento 5 stelle in difesa dell’Unita nazionale e dei diritti dell’Italia e del Sud in Europa.

il Movimento 5Stelle sarà in piazza della Vittoria a Brindisi domenica 14 luglio ad ore 18.30 in Piazza della Vittoria per incontrare i cittadini.

All’evento organizzato dal GT di Brindisi, saranno presenti il senatore Mario TURCO, il deputato Leonardo DONNO, la deputata Patty L’ABBATE, gli europarlamentari Pasquale TRIDICO e Valentina PALMISANO, il capogruppo al comune di Brindisi Roberto FUSCO, il coordinatore provinciale Salvatore GIULIANO e il rappresentante del gruppo territoriale di Brindisi Ruggiero VALZANO.

Sarà , questa, l’occasione per ringraziare la città di Brindisi per la bella affermazione del Movimento ottenuta nelle scorse elezioni per il parlamento europeo, col risultato del 21,10 % di consensi, ma sarà anche un momento di confronto con la cittadinanza su temi attuali come lo scellerato progetto sull’autonomia differenziata e sulla totale assenza da parte del Governo Meloni di politiche di difesa dell’Italia e del Sud anche in Europa.

Dobbiamo reagire tutti insieme da cittadini, da italiani.

Basta con l’astensione. Solo con la partecipazione tutti i giorni ai problemi della comunità ed esercitando il diritto di voto si possono difendere gli interessi delle nostre comunità, locali, regionali e nazionali.

Per questo vi aspettiamo numerosi: portate con voi le nostre bandiere M5S e il nostro tricolore.

Non ci fermeranno certo con calci e pugni in Aula a Montecitorio, difenderemo il tricolore e l’unità del Paese nelle Istituzioni e nelle piazze.

Ruggiero Valzano

Referente Gruppo Territoriale M5S Br