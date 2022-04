Nel nostro Paese ci sono 2 milioni di ragazze e ragazzi che non studiano e non lavorano. Non trovano un’attività ma spesso neanche la cercano perché hanno perso la fiducia.

È una generazione sospesa. Si chiamano NEET ma oltre la sigla ci sono storie di giovani insoddisfatti. Un problema gigantesco che in questi due anni di emergenze è peggiorato. E che riguarda tutti. Abbiamo il dovere morale di offrire loro delle opportunità concrete.

Il 13 e 14 maggio nella mia Brindisi farà tappa il Truck Tour. Un’iniziativa della Ministra Fabiana Dadone che è partita ieri da Torino. Nelle prossime settimane il “truck”, un furgoncino, si muoverà per varie piazze d’Italia con l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi.

A Brindisi, in Piazza Santa Teresa, sarà allestito un piccolo villaggio. E per due giorni ci saranno le istituzioni locali, le associazioni e le aziende. Per fare cosa? Per farsi conoscere e soprattutto dare informazioni cui spesso è difficile avere accesso.

Cos’è il progetto Garanzia giovani? Come fare per accedere ai programmi Erasmus? Perché rivolgersi ad un centro per l’impiego? Quali sconti e vantaggi mi dà la Carta giovani? Quali aziende stanno cercando lavoratori? E così via. Tante volte le opportunità non si colgono proprio perché non si conoscono. Oppure perché si pensa che siano inaccessibili, ma non sempre è così.

Sarò madrina dell’evento e farò il massimo perché coinvolga quanti più giovani possibile. Ma non è l’unica attività prevista. C’è un intero cantiere aperto di iniziative, di cui vi aggiornerò più avanti, pensate per dare ai nostri ragazzi tutte le opportunità che meritano.

On. Anna Macina, Sottosegretaria alla Giustizia