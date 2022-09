La triplicazione degli importi delle bollette per imprese e famiglie è il primo urgente problema degli italiani e va affrontato con concretezza. Per questo, come Impegno Civico proponiamo che lo Stato paghi l’80% del costo delle bollette. Poiché la buona politica non si fa con gli slogan, abbiamo individuato le coperture per tale misura (da 13,5 miliardi di euro), che proverranno dagli extra-profitti sulla speculazione energetica e dall’extra-gettito che lo Stato sta incamerando da Iva e accise per via dell’inflazione. Con questi interventi metteremo i soldi nelle tasche dei cittadini e soprattutto di imprenditori e commercianti, evitando così uno tsunami sul sistema produttivo, con la potenziale chiusura di 120.000 imprese.

Accanto a ciò, proponiamo di azzerare l’Iva sui generi alimentari di prima necessità come pane e pasta, sui prodotti legati alla natalità e su quelli farmaceutici.

Servono concretezza e tempestività: noi abbiamo ben chiaro in mente cosa serva ai cittadini. Chi gioca con promesse e spot, perdendo di vista le reali necessità, è solo un irresponsabile.

Anna Macina

sottosegretaria alla Giustizia e candidata per Impegno Civico nel collegio plurinominale della Camera Brindisi-Lecce