Continuano gli appuntamenti con la lettura presso la Casa di Quartiere dell’Accademia degli Erranti – Ex Convento delle Scuole Pie. Anche quest’anno, l’A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade, soggetto gestore, propone alla cittadinanza un vario calendario d’incontri, con “Il Maggio dei libri 2023 – Pagine Erranti” affrontando varie tematiche in collaborazione con associazioni, istituzioni e organizzazioni del territorio.

La seconda presentazione del calendario proposto per il Maggio dei libri 2023, si terrà venerdì 5 maggio ore 18:00, presso l’Accademia degli Erranti, nell’Ex Convento delle Scuole Pie, Via Giovanni Tarantini 35 (1°Piano), dove verrà presentato il libro dal titolo “OLEOTURISMO” di Dario Stefàno e Fabiola Pulieri, edito da Agra Editore.

IL LIBRO: La recente legge sull’oleoturismo apre interessanti opportunità non solo per le aziende olivicole, ma anche per i consumatori che avranno la possibilità di conoscere l’olio extravergine di oliva nei luoghi di produzione apprezzando le qualità organolettiche e di gusto delle tante varietà che rendono unica l’Italia e di esplorare e conoscere da vicino le ragioni di un’antica tradizione produttiva. Un’opzione, quella del turismo legato all’olio, che qualifica l’offerta turistica italiana arricchendo di ulteriori identità ed espressioni autoctone il valore “esperienziale” di un viaggio. Curato da Dario Stefàno, promotore della legge sull’oleoturismo, e Fabiola Pulieri, giornalista enogastronomica, il primo libro dedicato al turismo dell’olio è una guida utile non solo per i produttori olivicoli che vi possono trovare indicazioni e idee su come sviluppare la propria attività, ma anche per coloro che sono interessati a mettersi in viaggio alla scoperta dei territori in cui l’olio di oliva si produce, alle aziende già attive nel settore oleoturistico con musei e frantoi ipogei e a conoscere i produttori e a partecipare a degustazioni e iniziative in paesaggi e borghi di rara bellezza.

L’AUTORE: Dario Stefàno, già assessore alle Risorse agroalimentari della Regione Puglia, si è sempre contraddistinto per la passione e il grande amore per la sua terra. Parlamentare, Presidente di Commissione, Manager di importanti realtà imprenditoriali e produttive è stato nominato personaggio dell’anno 2022 da Assoenologi. A lui si deve la legge sull’oleoturismo ed enoturismo.

Dialogherà con l’autore: Rosaria Bianco, giornalista.

Previsti interventi di rappresentanti di categoria e produttori

Durante l’evento sarà possibile acquistare una copia del libro, a conclusione degustazione prodotti a cura del partner Azienda Agricola PrimoSole.

Ingresso libero, camminate insieme a noi tra le pagine erranti.

L’iniziativa rientra nelle attività dell’”Accademia degli Erranti”, programma “Riusa Brindisi – Case di Quartiere” e Statio Peregrinorum. Promosso e Patrocinato dal Ministero della Cultura, Centro per il Libro e la Lettura, Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) e Cammino Materano, insieme a Brindisi città che legge, in collaborazione con Coldiretti Brindisi, SloowFood Brindisi e Azienda Agricola PrimoSole.

A.p.s. Brindisi e le Antiche Strade

Accademia degli Erranti – Statio Peregrinorum

Ex Convento delle Scuole Pie