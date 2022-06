Sono tantissimi i tik tokers che da nord a sud postano ogni giorno reels con il balletto del nuovo singolo di Ignazio Deg Male Male Male facendo raggiungere così più di 1 milione di visualizzazioni. Un brano orecchiabile ed incisivo che sta riscuotendo un grande successo che coinvolge tutte le fasce d’età. Dai più piccoli ai più grandi. Dai live alle spiagge tutti cantano Male Male Male. Il brano schizza su tantissime radio locali e nazionali da Ciccio Riccio, Radio Norba, Radio Rai, Radio San Marino, Radio Bruno giusto per citarne qualcuna. Un radiotour quello di Deg che sta appassionando tutti i suoi seguaci.

Non da meno i numeri sulle altre piattaforme di streaming; il brano non si ferma, raggiungendo sino ad ora più di 80 mila visualizzazioni su youtube.

A giorni verrà fatto anche il lancio del remix ufficiale di Male Male Male.

Diverse già le date chiuse dove l’artista si esibirà live a partire dal 26 giugno dove canterà nella sua città natale Mesagne, in una importante kermesse di moda, l’1 agosto sarà live nella più grande festa della birra del sud Italia, Birra & Sound a Leverano (Le) il 10 agosto in acustica al Crazy Bull di Casamassima Bari. Per rimanere aggiornati su tutte le date seguite tutti i profili social dell’artista Ignazio Deg.