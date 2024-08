“Durante il volo verso Gallipoli, Federico ha avuto un malore. È stato soccorso da un’ambulanza all’aeroporto e attualmente è in attesa dei risultati degli esami. Per questo motivo, non potrà partecipare alla serata al Praja di Gallipoli. Ci scusiamo per l’inconveniente.”

Con questo post, lo staff di Fedez ha annunciato sui social che il rapper ha dovuto nuovamente far ricorso alle cure ospedaliere.

Fedez, dopo l’operazione per un tumore al pancreas, ha affrontato diversi ricoveri, ma questo episodio giunge inaspettato, considerando che poche ore prima era apparso sereno mentre trascorreva l’estate a Porto Cervo con amici e famiglia.

Dopo l’atterraggio del suo jet privato a Brindisi, Fedez è stato prelevato da un ambulanza del 118 e condotto al Pronto Soccorso dell’ospedale “Perrino” dove è giunto alle 22:29, lamentando dolori addominali e vomito.

Dopo essere stato sottoposto a prelievi di sangue e trattamenti antidolorifici, è stato dimesso su sua richiesta poco prima delle 4.00.

Il rapper avrebbe dovuto esibirsi al Praja di Gallipoli, un evento molto atteso dai suoi fan, ma è costretto ad annullare la performance.

Il noto locale salentino ha mostrato affetto e vicinanza al rapper: durante la serata, gli organizzatori hanno proiettato sul maxi schermo della discoteca una frase di incoraggiamento verso il 34enne (“Torna presto Fede”).

Nonostante le apparenti spensieratezza e felicità condivisa sui social, l’estate di Fedez è stata segnata da momenti di preoccupazione.

Il rapper ha condiviso le sue giornate tra la Sardegna, il Lago di Como e i concerti in giro per l’Italia, cercando di trascorrere del tempo con i figli Leone e Vittoria, avuti con l’ex moglie Chiara Ferragni.

Due settimana fa, però, era stato ricoverato per una emorragia interna ed è stato sottoposto a una gastroscopia al Policlinico di Milano e a una procedura per fermarla, come ha raccontato lo stesso cantante con delle storie su Instagram.