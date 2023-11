Abbiamo provato ad immaginare un modo sicuro per affrontare la marcia in una giornata dal punto di vista atmosferico perlomeno problematica, ma la prudenza ed il rispetto che il tema della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne merita, la sicurezza di chi si sarebbe dovuto spostare dalla provincia per raggiungere il centro della nostra città, ci porta come comitato organizzatore, a annullare la data odierna dell’evento “D’amore non si muore” e programmarne a breve una nuova perché nulla, nemmeno l’insidia del tempo, può distogliere la nostra attenzione sul tema della violenza. Ringraziamo chi si è prestato senza limiti alla pianificazione dell’evento, l’amministrazione cittadina, le forze dell’ordine che si erano rese disponibili a garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento, i militanti di forza Italia e le autorità coinvolte. Il nostro è solo un arrivederci a presto! “Dietro ogni linea di arrivo c’è una linea di partenza. Dietro ogni successo c’è un’altra delusione. Fino a quando sei viva, sentiti viva. Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo. Non vivere di foto ingiallite… insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni.“

Coordinamento Provinciale Forza Italia Giovani Brindisi

Coordinamento Cittadino Forza Italia Brindisi

Azzurro Donna