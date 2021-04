Nonostante la le normative per contrastare la pandemia che, in Puglia, hanno bloccato gli allenamenti delle Scuole Vela e dei Centri Velici, consentendo i soli allenamenti per gli atleti “agonisti”, le regate zonali e nazionali continuano.

Nello scorso weekend, in particolare, ospitata dal Circolo Nautico “Il Maestrale” di Bari Santo Spirito, si è svolta la terza tappa del Campionato Zonale Laser, alla quale hanno partecipato anche atleti del nostro Circolo della Vela Brindisi.

In particolare, i nostri ragazzi Aisha Lofino, Gianmarco Pinto e Giorgio Elia, animati dal consueto entusiasmo e voglia di ben figurare, hanno ottenuto buoni piazzamenti nella Classe Radial, mentre nella Classe 4,70, la nostra atleta Sofia Russo, nonostante fosse alla sua seconda regata in assoluto, ha conquistato un prestigioso secondo posto tra gli “Under 16”. Una bella soddisfazione per la ragazza e per l’Istruttore Federale Mauro De Felice che con professionalità, passione ed abnegazione, segue e forma i nostri atleti.

Colgo anche l’occasione per ringraziare i genitori di tutti i nostri ragazzi che, con identico entusiasmo e passione, continuano a sostenere le attività del nostro Circolo

Adesso continuano gli allenamenti in vista delle selezioni nazionali Laser, che si terranno a Gallipoli l’1 e 2 maggio prossimo e, soprattutto, di una delle quattro prove del Campionato italiano Laser, programmata a Marina di Campo, Isola d’Elba, per il14-15-16 maggio prossimi.

Ma non solo le derive, infatti, da giovedì 9 a domenica 12, nelle acque antistanti Bari e Polignano, si è svolta la terza edizione della regata “COPPA DEI CAMPIONI per barche d’altura, alla quale hanno partecipato, su diverse imbarcazioni, anche atleti ed iscritti del nostro Circolo della Vela, in particolare: Andrea Labia, Andrea Palminteri e Mario Gnoni, su TALITHA: 1^ classificata nella Classe “Gran Crociera”; Davide De Vito, su ARIA: 3^ classificata nella Classe “Crociera-Regata – Classe B”; e Salvatore Saponaro su GRANDE CESARE: 4^ classificata, sempre nella Classe “Crociera-Regata – Classe B”.

Tutto questo mentre i Circoli come il nostro, continuano a preparare la stagione, sperando in un miglioramento della situazione epidemiologica che ci consenta di ripartire con la scuola vela per tutte le età e, soprattutto, di poter portare a compimento con successo la 35^ edizione della Regata Internazionale Brindisi-Corfù, calendarizzata dalla Federazione Italiana Vele e dal CONI per il 13 giugno prossimo, i cui preparativi sono in uno stadio avanzato e che registra già oltre 30 imbarcazioni iscritte.

Fabrizio Maltinti, Presidente del Circolo della Vela Brindisi