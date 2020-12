A partire da oggi – martedì 15 dicembre – e per i successivi due giorni (mercoledì 16 e giovedì 17 dicembre), la Società “2i Rete Gas” effettuerà i lavori di necessaria manutenzione sul tronco di distribuzione del metano collocato nel tratto di via Brindisi, tra le vie Epifanio Ferdinando e via Federico II Svevo.

Con ordinanza dirigenziale, è stata prevista la deviazione del traffico mediante apposizione di transenne in: via Brindisi/viale Indipendenza, via Brindisi/via Damiano Chiesa, via Brindisi/ via Epifanio Ferdinando, Via Marconi/via Manfredi Svevo, Piazza Vittorio Emanuele/via Ten. R. Antonucci. Sono stati disposti i divieti di sosta in via Aimonetto San Giorgio, sul lato desto del senso unico di marcia, e in via F. Vita sul lato sinistro del senso unico di marcia.

Gli interventi, come concordato con l’Amministrazione Comunale, settore Lavori Pubblici e comando di Polizia Locale, saranno realizzati tra le ore 19 e le ore 6.30 del giorno successivo, al fine di arrecare il minor disagio possibile alla viabilità urbana.