Amici d’infanzia che salgono in Cielo. Ricordi che raffiorano nella mente in una esplosione di antichi ricordi.

Tonino Papa, l’amico di tutti, è scomparso prematuramente dopo aver dispensato buon umore e passione per la musica.

Tonino fa parte di una generazione di persone creative e passionali, nate e cresciute nel cuore del centro storico cittadino.

Piazza Santa Teresa non era un posto per famiglie ricche ma esprimeva molta umanità e dignità nei modi, nei gesti e nei pensieri dei suoi abitanti e in quelli delle vie adiacenti. C’erano famiglie di operai, manovali, contadini e pescatori. Alcuni di essi avevano una bancarella nella vicina piazza mercato. I più fortunati erano impiegati nei vicini palazzi della Provincia e della Prefettura.

Una generazione di persone per bene nate e cresciute in quella piazza dedicata ai Caduti in Guerra.

Al tramonto, magicamente si trasformava in un grande parco giochi, c’era posto per tutti.

I più grandi avevano la precedenza nelle partite di pallone, gli altri aspettavano il proprio turno allenandosi sul sagrato della chiesa o giocando con i cani di “Mestru Nanuccio”, Red, Maia e Rebol.

Il Seno di Ponente e il Villaggio Pescatori facevano da contorno come gentile omaggio della natura.

La bellezza la notavi quando il vento di tramontana fischiava forte mettendoti i brividi addosso.

Una folta schiera di aiuole con gli alberi di quercia erano utili per una partita con le biglie colorate “alla vera o alla scherza”.

Sul ciglio della strada potevi trovare una ricca varietà di biciclette che trasformavano il manto stradale in un campo di gare da corsa.

La domenica a mezzogiorno ci si incontrava con le bandiere biancazzurre pronte a farle sventolare sui gradoni in legno “ti lu campu”.

C’era la serie B da affrontare.

Su Piazza Santa Teresa è nata e cresciuta una generazione la cui amicizia è rimasta intatta nel tempo.

Negli anni, con situazioni personali diverse, ogni cosa, ogni valore è rimasto intatto. Le gioie, i lutti, sono vissuti con grande partecipazione e intensità emotiva.

Tonino ci manchera’ insieme ai tanti amici di quella bellissima zona volati in Cielo.

Essi troveranno una nuova Piazza dove esprimere nuovamente la loro purezza, il loro talento, tra una nota di chitarra e una partita di pallone.

MARCO GRECO