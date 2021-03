In data 3 Marzo 2021 l’International Propeller Club port of Brindisi ha rinnovato le cariche sociali per il triennio 2021-2024. Il clima di condivisione che ha caratterizzato l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo ha consentito la presentazione di una lista unica di candidati, focalizzata sull’attuazione di un variegato programma che vedrà impegnata l’Associazione su più fronti nel futuro. Si è parlato anche del percorso fatto fino a oggi ed è risultata molto interessante la diversità delle professioni giovanili che hanno aderito all’associazione: agenti marittimi, avvocati marittimisti, broker, giovani armatori, terminalisti e altri.

Il nuovo consiglio direttivo risulta oggi così composto:

Maria DE LUCA: Presidente;

Stefano CARBONARA: vice Presidente e responsabile Social e WEB;

Adriano GUADALUPI: P. President;

Rino Barretta: Segretario Generale;

Abele CARRUEZZO: Consigliere;

Antonio CATANZARO: Tesoriere;

Nicola De Giosa: Consigliere.

Il direttivo ha inoltre sottolineato la volontà di mantenere vivo l’interesse di tutti i settori dello shipping privilegiando le relazioni e creando un network tra gli stessi associati che permetta a ognuno di scambiare esperienze e di proporre idee riguardanti il proprio know-how.

Maria DE LUCA entusiasta del nuovo impegno assunto, commenta: “sono contenta di poter mettere al servizio della comunità e del porto di Brindisi il mio bagaglio di conoscenze e di relazioni affinché l’associazione possa continuare a crescere sulla scia tracciata con soddisfazione negli anni precedenti. Il mio impegno e di tutto il Direttivo sarà quello di garantire l’unità che lega indissolubilmente il nostro porto e la nostra città. Ma anche l’unità costituita dall’insieme delle attese e delle aspirazioni dei nostri colleghi e concittadini. Unità, che in questo momento particolare rischia di essere difficile, fragile, lontana.

Il nostro impegno sarà rivolto a superare le difficoltà quotidiane del nostro territorio e a farci portavoce delle loro e delle nostre speranze. Esistono nel nostro porto e nella nostra citta energie che attendono soltanto di trovare modo di esprimersi compiutamente. Penso ai giovani che coltivano i propri talenti e che vorrebbero vedere riconosciuto il merito. Penso alle imprese, che, tra rilevanti difficoltà, trovano il coraggio di continuare a innovare e a competere sui mercati, penso all’atavica mancanza delle infrastrutture portuali e alle sensibilità dei cittadini che chiedono partecipazione, trasparenza, semplicità degli adempimenti, coerenza nelle decisioni.

Il Direttivo e tutti i Soci continueranno a dare un contributo positivo al nostro essere davvero comunità unita, non dimenticando mai l’essenza del mandato del Club”.