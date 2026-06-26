Aurora Volley Brindisi è lieta di annunciare la conferma di Marianna Altavilla, schiacciatrice classe 2007 originaria di Latiano, per la stagione 2026/27.

Arrivata lo scorso anno dalle giovanili del Cutrofiano, Marianna ha saputo imporsi fin da subito come uno dei punti di forza della squadra, chiudendo il campionato come l’attaccante più prolifica del roster e conquistando la stima e l’affetto del pubblico biancoazzurro, che l’ha spesso eletta MVP della gara.

Nonostante le offerte ricevute da categorie superiori, Altavilla ha scelto di continuare il suo percorso con l’Aurora : una decisione che testimonia la fiducia nel progetto tecnico del club e la volontà di crescere ancora all’interno di un ambiente che sente suo.

“All’Aurora mi sento a casa. L’affetto dei tifosi, la fiducia dello staff e il mio cuore mi hanno detto che il mio percorso qui non è ancora finito e che abbiamo ancora grandi pagine da scrivere insieme. Il progetto societario è serio, ambizioso e con le idee chiare sul futuro: era la scelta giusta.

Il mio obiettivo principale è alzare l’asticella, sia a livello personale che di squadra. Voglio dare il massimo per aiutare il gruppo a raggiungere i traguardi più alti possibili. Sono carica e pronta a lottare su ogni pallone!” dichiara entusiasta la schiacciatrice biancoazzurra.

“La conferma di Marianna è più che meritata. È una ragazza giovanissima, con grandi margini di crescita, e ci aspettiamo ancora tanto da lei. La coach ha dato il suo parere favorevole fin da subito, e siamo molto contenti che abbia scelto di continuare il suo percorso con noi.” commenta il Vicepresidente Daniele De Leonardis.