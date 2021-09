Aveva allestito un laboratorio per la coltivazione di cannabis e la produzione di sostanza stupefacente nelle campagne di Brindisi. Per questo motivo i Carabinieri della Stazione di San Vito dei Normanni hanno tratto in arresto in flagranza di reato un 49enne domiciliato a Brindisi per detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, a seguito di perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto un laboratorio allestito per la coltivazione di cannabis e la produzione di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Nel suo interno sono state rinvenute 16 piante di cannabis con infiorescenze di altezza media di 90 cm e vario materiale utile per la coltivazione indoor dello stupefacente, il tutto sottoposto a sequestro. L’arrestato, concluse le formalità, è stato tradotto presso il suo domicilio in regime di arresti domiciliari.

A Torchiarolo, invece, i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato in stato di libertà un 21enne del luogo, per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

In particolare, il giovane, controllato alla guida dell’autovettura di proprietà di un familiare, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato accompagnato presso l’ospedale Perrino di Brindisi per essere sottoposto agli accertamenti sanitari per verificare l’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti, dove è risultato positivo per l’uso di “cannabinoidi”. La patente di guida è stata ritirata e il veicolo restituito al legittimo proprietario.

Anche a Fasano, i Carabinieri hanno eseguito una denuncia dopo aver trovato un 32enne in possesso di 19 grammi di marijuana.

Nella circostanza, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Fasano, hanno fermato l’uomo alla guida dell’autovettura di proprietà con a bordo un 22enne del luogo e, a seguito di perquisizione personale e veicolare, il 32enne è stato trovato in possesso di 19 grammi di marijuana, suddivisi in 2 sacchetti in cellophane, occultati in un vano dello sportello dell’auto.

Il 22enne, a sua volta trovato in possesso di 0,70 grammi della medesima sostanza, lanciata in terra alla vista dei militari operanti, è stato segnalato all’Autorità Amministrativa. Lo stupefacente rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.