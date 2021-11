Avanzano veloci alla volta di Santa Maria di Leuca i Beneteau Figaro 3 protagonisti del Marina Militare Nastro Rosa Veloce, organizzato da Difesa Servizi S.p.A., SSI Events in collaborazione con la Marina Militare.

Passato il gate di Vieste nel pomeriggio di ieri, i team hanno speso pomeriggio e notte navigando diretti alla volta di Brindisi con Team Venezia Salone Nautico (Cecilia Zorzi-Alessandro Torresani) e Team Urban Value (Sophie Faguet-Pierre Leboucher), impegnati in una sorta di match race, a indicare la via.

Seguiti a una manciata di miglia da Team Softway (Pam Lee-Andrea Fornaro), i due battistrada hanno navigato sotto gennaker fino al traverso di Bari, da dove, agganciata la nuova brezza, hanno proseguito lungo un bordo unico sino al gate di Brindisi.

Un lasso di tempo di circa otto ore, durante le quali Team Urban Value è riuscito ad allungare, passando il checkpoint di Brindisi alle 2.52 del mattino, in vantaggio di 19 minuti su Team Venezia Salone Nautico e di poco più di due ore su Team Softway.

Il deciso calo della brezza, registrato con il sorgere del sole, ha rallentato la flotta, al punto che Team Sanfer (Maggie Adamson-Matteo Ichino), in quarta posizione, ha faticato non poco per passare Brindisi tra refoli evanescenti, con un ritardo di circa quattro e mezza rispetto al binomio Lee-Fornaro, a sua volta seguito a breve distanza da Team Genova TOR (Dominique Knuppel-Guillermo Altadill) e da Team Acone (Catherine Hunt-Alexis Thomas) e Marina Militare (Elisabetta Maffei e Federico Piani), transitati “a braccetto”.

“Questo ulteriore appuntamento con la vela a Brindisi consolida il rapporto, anche sul piano sportivo, tra la Marina Militare e la città. L’auspicio è che anche per le prossime edizioni del Nastro Rosa Tour il nostro lungomare possa essere protagonista. Abbiamo dimostrato che il nostro specchio acqueo può garantire la massima visibilità per eventi come questo e ringraziamo gli organizzatori del Tour per aver scelto Brindisi ancora una volta”, ha dichiarato Oreste Pinto, assessore allo Sport del Comune di Brindisi.

Mentre scriviamo, il duo di testa, dopo una breve separazione all’altezza di Lecce che aveva visto Team Venezia Salone Nautico camminare veloce ma coprire più strada verso il largo, prosegue la navigazione spalla a spalla, con Faguet-Leboucher in vantaggio di 1.3 miglia rispetto a Zorzi-Torresani, assestati nella scia di Team Urban Value mentre, navigando di bolina, transita al traverso di Castro Marina. Bolina più stretta, quindi più lenta, per Team Softway, attualmente in ritardo di 14.7 miglia dai leader.

Previsioni meteo

Nel corso delle prossime ore, la brezza da sud-est che soffia sui battistrada dovrebbe diminuire e ruotare lentamente verso sinistra sino a soffiare debolmente dai quadranti settentrionali. Nel corso della notte, chi ancora si troverà prima di Otranto potrebbe invece godere di alcuni rinforzi, utili a colmare parte del gap rispetto al gruppo di testa.

I team protagonisti

Ad animare il Marina Militare Nastro Rosa Veloce sono dieci equipaggi: Team ENIT (Irene Bezzi-Pietro D’Alì), Team Softway (Pam Lee-Andrea Fornaro), Team Genova The Ocean Race (Dominique Knuppel-Guillerno Altadill), Team Fratelli Visconti (Lisa Berger-Alex Laline), Team Sanfer (Maggie Adamson-Matteo Ichino), Team Urban Value (Sophie Faguet-Pierre Leboucher), Team Venezia Salone Nautico (Cecilia Zorzi-Alessandro Torresani), Team Acone (Catherine Hunt-Alexis Thomas), Aeronautica Militare (Margherita Digrazia-Giancarlo Simeoli) e Marina Militare (Elisabetta Maffei-Federico Piani).

La regata

Il Marina Militare Nastro Rosa Veloce, regata “alla francese” di 1.492 miglia, è la regata più lunga del Mediterraneo e si sviluppa lungo la rotta che, lasciando la Sicilia a destra e passando per alcuni gate obbligatori (tra questi Amalfi e Pisa a unire tutte le Repubbliche Marinare), congiunge Venezia e Genova. I dieci equipaggi in gara, oltre a lottare per la Fincantieri Cup, destinata al vincitore successo, e per fissare il primo tempo di riferimento, si contendono un montepremi complessivo di 50.000€.

Come seguirla

Aggiornamenti circa lo svolgimento della regata verranno diffusi agli organi di stampa su base quotidiana. Per rendere gli update il più completi possibile, il team media è in costante contatto con i team sia tramite le comuni reti telefoniche, sia tramite rete satellitare. Il materiale multimediale ricevuto sarà reso disponibile per gli appassionati tramite i canali social della manifestazione.

Ricordiamo che è possibile seguire lo svolgimento della regata tramite il tracking powered by TracTrac disponibile al seguente link: https://www.nastrorosatour.it/default_veloce.aspx?lingua=1

Info sono disponibili nel sito www.nastrorosatour.it