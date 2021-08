Martedì 24 agosto alle 21 presso Nervegna – Caffè Letterario a Brindisi è in programma l’appuntamento “Charlot in primo piano” (musiche originali sincronizzate alle immagini Mirko Lodedo / disegno luci e allestimento scenico: Francesco Dignitoso). Di e con Mirko Lodedo.

Si tratta di un concerto eseguito su sequenze tratte da film di Charlie Chaplin con musiche composte ed eseguite dal vivo dallo stesso musicista cegliese.

Il cinema “muto” è stato dotato sin dalle sue primissime uscite di un linguaggio sonoro: la musica dal vivo in “Charlot in primo piano”, rispettando i principi e la storicità di questa forma d’arte, apre spazio a quelle che sono le recenti possibilità musicali e compositive. I quattro film-corti di Sir Charles, musicati in tempo reale da un pianoforte, da una diamonica, da un sintetizzatore e una loop station, coinvolgono il pubblico in un sorprendente contrappunto. Gli spettatori possono immaginare di entrare in una sala cinematografica agli inizi del secolo scorso: sullo schermo scorrono immagini in bianco e nero, mentre a proscenio un pianista le commenta enfatizzandone i ritmi e i toni: sono le due componenti del primo cinema a cui si associano delle sparute didascalie.

Fondatore di CasArmonica, Mirko Lodedo è musicista, compositore, autore di una lunga serie di colonne sonore, in principio a sostegno di opere teatrali e poi, grazie ad un consolidato rapporto con il regista Edoardo Winspeare, dei suoi film L’Anima attesa e La vita in comune.

Eclettico (tanto da animare uno dei più amati festival di giochi tradizionali), in questa occasione Lodedo rende omaggio all’inventore ed interprete di questo straordinario clown: Charlie Chaplin.

Nervegna – Caffè Letterario è in via Duomo 20 a Brindisi.

Per info e prenotazioni, nervegnacaffeletterario@gmail.com.