Martedì 31 ottobre prossimo, alle ore 10,30 nel Laboratorio di Patologia clinica – cuore pulsante del Centro Studi Medici del dott. Costanzo D. Mardighian in Mesagne -, sarà la dirigenza della Asl Br con il direttore generale Dott. Maurizio De Nuccio, il direttore amministrativo Dott.ssa Loredana Carulli e il direttore sanitario Dr. Vincenzo Gigantelli, assieme al consigliere regionale Mauro Vizzino, presidente della Commissione regionale Sanità, ed al vicesindaco della Città di Mesagne, avv. Giuseppe Semeraro a presenziare all’inaugurazione della “Roche Cobas 5800”, macchinario di ultimissima generazione che arricchirà ulteriormente la sezione di Biologia molecolare del Laboratorio, struttura che – con relative apparecchiature – da quasi mezzo secolo è a disposizione delle richieste di salute di un territorio ben più vasto di quello provinciale.

Questo nuovo sistema di diagnostica molecolare, presente solo in un’altra realtà pugliese, rappresenta a detta degli esperti«una delle prime linee di difesa per proteggere il benessere generale di un paziente ed è di vitale importanza per guidare rapidamente il loro trattamento». «Il sistema cobas 5800 aiuta ad affrontare le sfide che i laboratori devono affrontare a causa dell’aumento dei test sui pazienti, della complessità dei rimborsi e della necessità di un menu di test più diversificato, fornendo risultati significativi e tempestivi», spiegò i management della Roche all’atto della presentazione e fecero presente che «il sistema è costruito per offrire un flusso di lavoro completamente automatizzato che comprende fornitura del campione, trasferimento e preparazione, amplificazione e rilevamento, calcolo dei risultati e consegna al sistema informativo di laboratorio».

«Il sistema offre una capacità di bordo ampliata che consente ai laboratori di testare più dosaggi contemporaneamente e fornisce fino a 144 risultati in un turno di otto ore – aggiunsero -. Questo sistema di test molecolari semplificato consentirà alla maggior parte dei laboratori di consolidare più del 90% dei loro test molecolari di routine su un’unica piattaforma». E ora il “Roche Cobas 5800” è operativo anche presso il Laboratorio di Patologia clinica nel Centro Studi Medici del dott. Costanzo D. Mardighian.

COMUNICATO STAMPA