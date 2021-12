Il 3 dicembre, come è noto, si celebra la Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, voluta dall’ONU per tenere accesi i riflettori sul tema del diritto universale, di chiunque, a partecipare attivamente ad ogni ambito della vita sociale.

Ed è proprio in questa giornata così importante che l’Amministrazione Comunale ha completato l’iter necessario all’accreditamento della struttura e ha definito ogni dettaglio organizzativo per la cerimonia di inaugurazione del Centro diurno socio educativo e riabilitativo “Raggio di Sole”.

La struttura, infatti, riaprirà i battenti il prossimo 7 dicembre, con una cerimonia pubblica alla quale interverranno il Sindaco del Comune di San Vito dei Normanni Silvana Errico, l’Assessore al Welfare e Inclusione del Comune di Brindisi Isabella Lettori, l’Assessore al Welfare della Regione Puglia Rosa Barone, il Vicario generale dell’Arcidiocesi di Brindisi Ostuni mons. Fabio Ciollaro, il Coordinatore dei Distretti Socio Sanitari dell’ASL Brindisi Angelo Greco, il Presidente della Cooperativa Sociale “La Valle Verde” Enzo Spica e il Responsabile del 1° Settore, Servizi amministrativi e alla persona del Comune di San Vito dei Normanni Francesco Palma.

La cerimonia si terrà alle ore 11, presso la sede del Centro in via Padre Bronte.