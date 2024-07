La difesa dell’Aurora Volley Brindisi per la stagione 2024-2025 passa a Martina Landonio.

Atleta giovanissima classe 2004 nativa di Carate Brianza (MI) ,che si è fatta notare subito per carisma e sicurezza sul campo. Martina infatti ha mosso i primi passi nelle giovanili tra Uyba Busto Arsizio e Segrate partecipando anche a campionati di B2 e C.

Successivamente si trasferisce a Gioiosa Jonica in Calabria disputando un campionato di B2,mentre rimane in vetrina la stagione scorsa sempre in Calabria alla Tonno Callipo in serie C, vincendo la coppa di Calabria e Campionato. Per questa nuova sfida che l’attende Martina è molto carica e determinata: “Sono molto contenta di indossare questa maglia e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura spero di trovare molti tifosi calorosi

Forza Aurora !!!” le prime parole del libero Brindisino.

Benvenuta Martina e Buon Lavoro