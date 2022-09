Sabato 24 settembre l’ADoCeS PUGLIA (Associazione donatori cellule staminali e cordone ombelicale), sarà presente in piazza Vittoria-Brindisi dalle ore 17 alle ore 21:30 con la manifestazione MATCH IT NOW, che finalmente torna in piazza, in collaborazione con l’Avis comunale di Brindisi.

Match It Now, è l’evento nazionale dedicato all’informazione e alla sensibilizzazione sul tema della donazione di cellule staminali emopoietiche.

Obiettivo principale, è quello di informare e sensibilizzare i cittadini, con particolare riferimento ai giovani dai 18 ai 35 anni, circa l’importanza della donazione di cellule staminali emopoietiche, e diventare così donatori di VITA.

Queste, infatti, oggi rappresentano l’unica possibilità di cura, attraverso un trapianto di cellule staminali emopoietiche, per tutte quelle persone affette da patologie del sangue, come leucemie, linfomi e mielomi.

Ciò, sarà possibile effettuando la cosiddetta “TIPIZZAZIONE”, ovvero l’iscrizione al registro IBMDR, mediante un piccolo prelievo di sangue.

Appuntamento quindi, sabato 24 settembre in piazza vittoria dalle 17.00 alle 21:30, dove i volontari ADoCeS saranno presenti con un open day – tipizzazioni le quali saranno effettuate da un’equipe del centro trasfusionale dell’ospedale Perrino di Brindisi.

Sarà possibile anche donare il sangue, grazie alla collaborazione dell’AVIS comunale di Brindisi.

Ad allietare e animare la serata inoltre ballerini di pizzica dell’associazione ADDU’SCIAMU SCIAMU, clown e tanto altro!!

Ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla pagina Facebook: ADoCeS Puglia.

ADOCES PUGLIA