Il Silver Sponsor Medical Beauty Clinic sarà il match sponsor della partita di campionato tra la Happy Casa Brindisi e l’EA7 Emporio Armani Milano, in programma domenica 5 novembre alle ore 16:30 al PalaPentassuglia.

Centro di clinica medica, che si occupa di medicina del benessere a 360°, nasce dal sogno della dottoressa Emanuela Giannuzzo, titolare del centro, medico abilitato con un’attenzione particolare alla Nutrizione Clinica e alla medicina della prevenzione. Crescendo e formandosi, nei diversi campi e settori della medicina tra cui quella generale, quella d’urgenza e dei servizi, parallelamente è aumentata sempre più la consapevolezza che la vera cura di quasi tutte le patologie è nella prevenzione.

Così in contemporanea agli studi di Medicina Estetica (che per quanto si possa pensare, non è solo quella dei filler e del botulino ma ha al suo interno branche e potenzialità misconosciute e sottovalutate) è stata sviluppata l’applicazione della medicina generale ai concetti di specializzazione di Medicina Estetica e Nutrizione Clinica con l’importante conclusione che la medicina del benessere e dei corretti stili di vita, è la medicina del futuro. Staff altamente qualificato composto da infermiere e collaboratrici specializzate, apparecchiature e dispositivi medici di altissimo livello permettono nella cura di qualsiasi disfunzione e inestetismo, arrivando con la diagnosi in tempi brevissimi. In particolare con l’utilizzo di due macchinari specifici: uno per la valutazione tridimensionale cutanea e l’altro per la valutazione della composizione corporea distrettuale si ha l’immediata possibilità di trattare in maniera non chirurgica, qualsiasi tipo di problematica del derma (cellulite, adiposità, rilassamento muscolare e cutaneo, telengectasie, linfedemi, macchie e neoformazioni epidermiche), con metodiche non invasive quali l’adipolisi non chirurgica, differenti tipi di laser, onde focalizzate per incremento della massa muscolare e il ringiovanimento cutaneo sia effettuato in Total Face che Total Body.

Il big match contro i campioni d’Italia in carica sarà caratterizzato interamente dal marchio del Silver Sponsor biancoazzurro. A partire dalle ore 15:00, orario di apertura al pubblico dei cancelli del palasport, la sinergia tra la squadra biancoazzurra e il partner locale proietterà i tifosi sugli spalti e i ragazzi sul parquet di gioco in un clima di festa ed entusiasmo. La partita sarà visibile in diretta dalle ore 16:30 su DAZN ed Eurosport 2 e in diretta radiofonica sulle frequenze di Ciccio Riccio. Ultimi biglietti in vendita al New Basket Store, online su Vivaticket e il giorno della partita al botteghino del palasport.

Happy Casa Brindisi & Medical Beauty Clinic insieme per una domenica di grande sport!

Ufficio Stampa Happy Casa Brindisi