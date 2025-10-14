Domenica 19 ottobre, alle 17:00, si terrà una visita teatrale immersiva al Castello Alfonsino – Forte a Mare, dal titolo “Memorie di guerra – Voci dal Castello Alfonsino”.

Il Castello Alfonsino apre le sue porte a un’esperienza culturale inedita e coinvolgente: un viaggio emozionante tra le mura che nei secoli hanno vissuto assedi e battaglie.

Un itinerario di visita che prende i contorni di un reading teatrale itinerante, in cui un attore darà voce a racconti di guerra, testimonianze e memorie.

Soggetto della narrazione è il castello con le sue sale storiche e gli scorci sul mare, che si farà, per l’occasione, ambientazione di una narrazione intensa e partecipata, in cui parole, emozioni e atmosfere si intrecciano per dar vita a un’esperienza immersiva unica.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Le Colonne sotto l’egida della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, intende valorizzare il Castello Alfonsino – Forte a Mare come luogo di memoria, incontro e partecipazione.

La prenotazione è obbligatoria.

Per informazioni e prenotazioni: www.pastpuglia.it

Email: segreterialecolonne@gmail.com

Telefono: 3792653244

(attivo per le prenotazioni dal martedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 17 alle 18)