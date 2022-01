“Temo che l’Italia non saprà sfruttare in pieno l’opportunità unica del PNRR e le enormi risorse finanziarie”. Lo ha dichiarato a Börsen-Zeitung, il principale quotidiano economico e finanziario tedesco, il presidente di Confindustria Brindisi Gabriele Menotti Lippolis, in un articolo nel quale vengono intervistati alcuni tra i protagonisti dell’economia del Sud. Börsen-Zeitung accende i riflettori sui rischi che l’Italia e il Mezzogiorno non siano in grado di investire le risorse del PNRR anche per i problemi legati alla burocrazia e alla esigenza di drastiche semplificazioni per le quali secondo l’imprenditore è “fondamentale una rivoluzione copernicana”. E anche per queste ragioni per Menotti Lippolis “le infrastrutture sono la chiave ma la pianificazione richiede una burocrazia efficiente e personale qualificato”. “Nell’intervista a Börsen-Zeitung ho sottolineato- spiega Menotti Lippolis come purtroppo temo che l’Italia non riesca a liberarsi dalla giungla della burocrazia, che rischia di farci perdere le opportunità offerte dal PNRR con le enormi risorse finanziarie messe a disposizione del Paese da parte UE. C’è la sensazione che tra i temi della pandemia e l’elezione del Presidente della Repubblica i partiti al Governo facciano perdere o comunque attenuare la spinta riformatrice del Governo Draghi. Per il Sud il PNRR è un’occasione irripetibile! Bisogna correre per eliminare o ridurre significativamente diversi gap: va rafforzata la struttura tecnica degli Enti locali per acquisire maggiore capacità progettuale ed operativa. Vanno semplificate in modo netto, direi radicale, le procedure autorizzative, quelle degli appalti. Insomma il fattore-tempo deve essere un imperativo categorico per tutti, non solo per gli imprenditori.”