AIDO MENS SANA MESAGNE – VIRTUS GALATINA = 93-74

Mens Sana Mesagne: Manfredi, Rollo 5, Potì 8, Paciullo 13, Pazzarelli 11, Panico 2, Brunetti 8, Moro, Dellegrottaglie, Gigli 19, Ciccarese 11, Liace 16. Allenatore Cosimo Romano.

Virtus Galatina: Fortezza 3, Greco 8, Castelluccio 2, Scalese, Furlanetto 18, Serio 4, Aloisio 11, Ferilli 4, Fracasso 17, Antonaci, Cobianchi 7. Allenatore: A. Argentieri.

Inizio scoppiettante della AIDO Mens Sana Mesagne che nella prima giornata di campionato batte nettamente la Virtus Galatina,

formazione molto competitiva giunta a Mesagne senza Provenzano infortunato. In una palestra troppo piccola per contenere il numeroso pubblico presente, i mensanini si presentano alla prima partita al completo, anche se Manfredi è reduce da un infortunio, dopo alcuni problemi affrontanti nel precampionato. Coach Romano schiera Gigli, Liace, Ciccarese, Brunetti e l’argentino Pazzarelli, mentre coach Argentieri per il Galatina manda in campo Castelluccio, Antonaci, Fracasso, Ferilli e l’argentino Furlanetto. Fase alternante nei primi minuti di gioco con le due squadre contratte in fase di attacco, il canestro di Furlanetto porta per la prima volta in vantaggio gli ospiti (10-11), l’ex Cobianchi firma il +7 (12-19) con un minuto ancora da giocare. Ci pensa Panico a recuperare parzialmente il ritardo dopo due triple del giovane Aloisio e il primo quarto si chiude sul 16-21. Nel secondo periodo la partita non cambia, botta e risposta tra le due squadre, mentre inizia la girandola dei giocatori in campo. Moro per Ciccarese, Rollo per Gigli, ma il Galatina continua a tenere il comando della gara.

Furlanetto mette a referto nove punti consecutivi, intanto il Mesagne si riprende il comando della partita e non lo mollerà più fino al termine. Paciullo e Pazzarelli guidano l’attacco mensanino, mentre Brunetti tira giù una valanga di rimbalzi nella zona pitturata e saranno dieci al termine. La tripla di capitan Potì porta la Mens Sana a +5 (35-30), poi ancora cinque punti del novolese per il 44 a 36, ma cinque punti consecutivi del neo arrivato Fracasso nella Virtus, conducono le due squadre al riposo lungo sul 44-41. Al rientro in campo ritorna un’altra Mens Sana. La difesa biancoverde, più attenta e aggressiva dei primi due quarti, inchioda gli ospiti sul 41 per circa quattro minuti prima di rivedere il canestro con Coabianchi. Un terrificante parziale di 18-2 (62-43) fa crollare di colpo i salentini che si infrangono contro la difesa biancoverde. Liace fattura dieci punti nel parziale con il supporto di Gigli e Ciccarese. Furlanetto e ancora Alosio riducono parzialmente lo svantaggio e alla fine del terzo periodo la Mens Sana conduce 64-52. La tripla di Paciullo e i canestri di Brunetti aprono la frazione conclusiva (73-52) e mettono una seria ipoteca sull’esito finale. La Virtus Galatina è alle corde con Fracasso l’ultimo ad arrendersi.

In questa fase Gigli completa l’opera, 93-64 massimo vantaggio per i padroni di casa con meno di un minuto da giocare, prima del recupero del Galatina che chiude la partita sul 93-74. Importante successo per l’AIDO Mens Sana Mesagne in una partita complicata perché giunta troppo presto tra due squadre che diranno la loro fino al termine della stagione sportiva.

Il Mesagne pensa già alla prossima partita quando i mensanini renderanno visita alla neo promossa Teknical Massafra, domenica prossima alle ore 18:00.

Giada Amatori