Il sindaco di Fasano Francesco Zaccaria e l’assessore alla Pubblica istruzione Donatella Martucci informano che il servizio di mensa scolastica per le scuole fasanesi avrà inizio ufficialmente il 7 ottobre 2024.

Quest’anno il servizio sarà caratterizzato da importanti novità, frutto di un impegno costante per garantire la migliore esperienza ai nostri studenti.

In primis, la nuova gara del servizio mensa è stata aggiudicata nel settembre 2024, e per i prossimi 5 anni, dalla società Ladisa S.r.l., azienda leader della ristorazione collettiva che produce oltre 35 milioni di pasti per Scuole, Università, Ospedali, Ministeri, Forze dell’Ordine, Forze Armate, Enti pubblici in genere.

Con la nuova aggiudicazione, a partire dall’a.s. 2024/2025, entrano in vigore le nuove tariffe di seguito riportate:

Tariffa giornaliera 1° figlio Tariffa giornaliera 2° figlio

(riduzione 20%) Tariffa giornaliera 3° figlio

(riduzione 30%)

Esente Esente Esente

€ 1,00 € 0,80 € 0,70

€ 2,50 € 2,00 € 1,70

€ 3,60 € 2,90 € 2,60

€ 5,30 € 4,30 € 3,70

Resta ferma la riduzione per reddito secondo scaglioni ISEE già in vigore.

L’amministrazione comunale ha lavorato in sinergia con gli esperti del settore per introdurre una serie di miglioramenti volti a potenziare la qualità del servizio e delle materie prime utilizzate.

I pasti verranno preparati utilizzando ingredienti freschi e locali, con un’attenzione particolare alla stagionalità e al chilometro zero, contribuendo così non solo alla salute dei ragazzi, ma anche al sostegno della filiera agroalimentare del nostro territorio.

Inoltre, verrà potenziato il controllo sulla qualità dei cibi pensati per soddisfare le esigenze nutrizionali delle diverse fasce di età e promuovere abitudini alimentari sane e sostenibili. Il tutto sarà arricchito da un approccio innovativo che vedrà una maggiore attenzione alla sostenibilità, con la progressiva riduzione di materiali usa e getta e una gestione responsabile degli sprechi alimentari.

«Siamo orgogliosi di poter offrire un servizio mensa all’avanguardia che mette al centro la salute e il benessere dei nostri bambini e ragazzi – ha dichiarato il Sindaco –. L’educazione alimentare è un aspetto fondamentale nella crescita dei nostri giovani, e come amministrazione vogliamo fare la nostra parte affinché l’esperienza scolastica sia arricchita da pasti di qualità, in un contesto attento all’ambiente e alla comunità».

«Abbiamo fatto il massimo per migliorare la qualità del servizio – ha detto l’assessora Donatella Martucci – e saremo attenti a vigilare affinché questo obiettivo sia garantito, a tutela dei bambini, in sinergia con le scuole e i genitori».

L’amministrazione invita tutte le famiglie e il personale scolastico a collaborare attivamente per fare in modo che questo nuovo servizio possa essere vissuto come un’opportunità di crescita e condivisione per tutta la comunità.

Ufficio Stampa

Città di Fasano