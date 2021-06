Mercoledì 30 giugno 2021, dalle ore 10.00, si svolgerà presso la Base di Pronto Intervento Umanitario delle Nazioni Unite di Brindisi (UNHRD) l’evento Ministeriale G20 sull’assistenza umanitaria.

L’evento ministeriale sarà co-presieduto dal Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, e dal Direttore Esecutivo del World Food Programme (WFP) David Beasley. Modererà il Presidente della Federazione Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, Francesco Rocca.

Alle ore 12.00 vi saranno dichiarazioni alla stampa del Ministro Di Maio e del Direttore Esecutivo Beasley.

In occasione della presidenza italiana del G20 Forum dei Paesi delle principali economie mondiali “Cooperazione allo sviluppo – Sezione sull’Assistenza Umanitaria”, si rendono necessarie per ragioni di sicurezza durante lo svolgimento del summit le seguenti misure inerenti la circolazione stradale, ad esclusione dei veicoli autorizzati:

• Via Dei Mille e Viale della Libertà: divieto di transito e sosta a tutti i veicoli dalle ore 13:00 del 29.06.2021 alle ore 18:00 del giorno 30.06.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze, e, altresì, vietata la sosta all’interno del parcheggio della “Scuola Media Salvemini”, ad esclusione degli autorizzati.

• dalle ore 13:00 del giorno 29. 06.2021 alle ore 18:00 del giorno 30.06.2021 o, comunque, sino a cessate esigenze, i veicoli in transito sulla Via Largo Guglielmo da Brindisi e Via Sant’Aloy, giunti all’intersezione con Via Cittadella Nuova, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra in direzione di quest’ultima, ed avranno il seguente percorso alternativo: Via Cittadella Nuova – Via S. Margherita – Via Carmine – Via Giordano Bruno; In tale circostanza è invertito il senso di marcia di Via Carmine – nel tratto stradale compreso tra Via C. Colombo fino all’intersezione con la Via G. Bruno con divieto di sosta su entrambi i lati e relativa rimozione dei veicoli trovati in sosta vietata.

• Via Indipendenza e Via Cristoforo Colombo, divieto di transito e sosta dalle ore 11:30 alle ore 18:00 del 30.06.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze.

• I veicoli in transito su Corso Umberto I in direzione Via C. Colombo, giunti all’intersezione con quest’ultima, avranno l’obbligo proseguire diritto e di svoltare a sinistra in direzione Via Bastioni Carlo V, dalle ore 11:30 alle ore 18:00 del 30.06.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze.

• I veicoli in transito su Corso Roma in direzione Via Indipendenza, Commenda e Sant’Elia, giunti all’intersezione di Via Indipendenza, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra in direzione Via N. Sauro o diritto in direzione Commenda, dalle ore 11:30 alle ore 18:00 del 30.06.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze.

• I veicoli in transito sul Cavalcavia De Gasperi in direzione Via Indipendenza, giunti all’intersezione di quest’ultima, avranno l’obbligo di svoltare a destra in direzione Via N. Sauro o diritto in direzione Centro, dalle ore 11:30 alle ore 18:00 del 30.06.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze.

• Via Prov.le per San Vito – nel tratto stradale compreso tra Via Ponte Ferroviario fino all’intersezione con Via Cristoforo Colombo: divieto di transito e sosta dalle ore 11:30 alle ore 18:00 del giorno 30.06.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze.

• I veicoli in transito sulla Via Prov.le per San Vito, giunti all’intersezione con la Via del Lavoro, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra in direzione di quest’ultima, dalle ore 09:00 alle ore 18:00 del 30.06.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze.

• E’ impedita l’uscita dei veicoli dalla zona denominata “Lottizzazione Albertini” sulla Via Prov.le per San Vito – i quali avranno il seguente percorso alternativo: attraverso la Strada Statale 379, dalle ore 09:00 alle ore 18:00 del 30.06.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze.

• I veicoli in transito sulla Via Appia e Tor Pisana Osanna, avranno l’obbligo direzione Via Cappuccini, ad esclusione dei residenti di Via Osanna, in tale circostanza, viene predisposta la chiusura al transito veicolare di Via Adamello e Via Pordenone con obbligo di direzione Via Cappuccini, dalle ore 11:30 alle ore 18:00 del 30.06.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze.

• I veicoli in transito sulla Via Egnazia, giunti all’intersezione con la Via Largo Poliziano, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra in direzione di quest’ultima ed il seguente percorso alternativo: Largo Poliziano – Via della Torretta direzione Centro, dalle ore 09:00 alle ore 18:00 del 30.06.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze.

• I veicoli in transito sulla Via B. Brin in direzione Via N. Brandi e Paradiso, avranno l’obbligo di svoltare a destra in direzione Via Giacomo Zanella ed avranno il seguente percorso alternativo: Largo Poliziano, (in tale circostanza viene invertito il senso di marcia di Via Giacomo Zanella) e, altresì, vietato il transito sulla Via Zanella ai veicoli provenienti da Via della Torretta, dalle ore 09:00 alle ore 18:00 del 30.06.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze.

• I veicoli in transito sulla Via Egnazia, giunti all’intersezione con la Via Largo Poliziano, avranno l’obbligo di svoltare a sinistra in direzione di quest’ultima, ed il seguente percorso alternativo: Largo Poliziano – Via della Torretta direzione Centro, dalle ore 09:00 alle ore 18:00 del 30.06.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze.

• Via Ciciriello divieto di transito dalle ore 09:00 alle ore 18:00 del 30.06.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze.

• Via R. De Simone, Via Maestri del Lavoro d’Italia e la Strada denominata “Contrada Borricino” – nel tratto stradale compreso tra Via Maestri del Lavoro d’Italia fino alla rotatoria posta all’ingresso dell’Aeroporto del Salento, strada per Scuole Pie, divieto di transito e sosta dalle ore 12:00 alle ore 18:00 del 30.06.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze.

• Inoltre, dalle ore 13:00 del 29.06.2021 alle ore 18:00 del 30.06.2021 o, comunque, fino a cessate esigenze, viene ordinata la chiusura delle seguenti aree: Parco Cillarese e Dog Park.

Per il giorno 30 giugno sono inoltre sospese tutte le attività edilizie con la chiusura di tutti i cantieri e la relativa rimozione di mezzi, attrezzature, manufatti e materiali posti sulla sede stradale ricadenti nei quartieri Centro, Casale e Paradiso.