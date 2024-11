Mercoledì 4 Dicembre 2024 alle ore 19,30 presso la CATTEDRALE di Brindisi si esibirà il CORO POLIFONICO “SINCOPATICI” , diretto dal M° FEDERICO DELL’OLIVO.

Con il Concerto ” CHRISTMAS RHAPSODY”, organizzato dalla Fondazione Di Giulio, si prosegue la raccolta fondi per l’acquisto di un ECOGRAFO di ultima generazione

da donare all’ambulatorio senologico di via Dalmazia, Brindisi.

La raccolta fondi iniziata in primavera ha il Patrocinio della Città di Brindisi e la collaborazione del CSV e delle Associazioni Onco ematologiche del territorio, ha l’obiettivo

di raggiungere 40mila euro per l’acquisto dell’ecografo che consentirà all’ambulatorio di via Dalmazia, presidio insostituibile per la prevenzione del tumore al seno e gli screening,

di raddoppiare visite e controlli sempre più richiesti, anche in considerazione dell’aumento di questa patologia. Il Dr. Di Giulio ha sempre sostenuto che: “La prevenzione oncologica,

quando opportunamente applicata, può essere più efficace di qualsiasi terapia”. Perciò la Fondazione ha deciso di sostenere l’ambulatorio di Via Dalmazia: per venire incontro alle richieste

sempre più pressanti di visite che tante donne e anche uomini, non riescono ad effettuare per motivi economici e le lunghe liste d’attesa.

Inoltre il dispositivo che si vorrebbe acquistare consente una vasta gamma di applicazioni, immagini eccellenti e sensibilissimo a tutto ciò che è di piccolissime dimensioni.

Il Concerto sarà presentato dal Prof. Stefano CESARE, con interventi della MADRINA dell’evento, Dott.ssa Maria Nunzia FESTA e della Presidente della Fondazione Di Giulio,

Prof.ssa Raffaella ARGENTIERI.

Coro Polifonico “Sincopatici” prende il suo nome dalla fusione di due termini: il primo, ‘sincope’ (dal greco synkopḗ) è una tecnica compositiva che produce un particolare effetto ritmico;

il secondo, ‘-patici’ (dal greco pàtein, “sentire, essere affetti”).

Questa esperienza nasce, dunque, dall’amore comune per il ritmo, la musica ed il canto corale nutrito da un gruppo di giovani. E’ un progetto di recente formazione che ha appena compiuto

il suo terzo anno di vita, essendo nato a tutti gli effetti all’inizio del 2016, ma che, nonostante ciò, ha già all’attivo numerose apparizioni sul territorio regionale.

C.S. Fondazione Di Giulio