Promossa dall’Arcidiocesi di Brindisi-Ostuni, attraverso il Progetto Policoro e l’Ufficio diocesano per la Pastorale Sociale, la MARCIA PER IL LAVORO, nell’ambito del Giubileo della Speranza, si terrà mercoledì 7 maggio 2025 a partire dalle ore 15.30. Un pellegrinaggio giubilare aperto a tutti, in particolare a lavoratori, famiglie, associazioni e realtà sociali e sindacali del territorio.

A tal proposito, Mons. Giovanni Intini, Arcivescovo di Brindisi-Ostuni, ha dichiarato:

«Come pellegrini di speranza, ci mettiamo in cammino, in questo anno giubilare, per camminare sulle strade degli uomini e delle donne, in questo caso le lavoratrici e i lavoratori. Con loro vogliamo raggiungere la nostra Cattedrale, sede giubilare, attraversando i luoghi che ci richiamano alla memoria chi il lavoro lo difende mettendo a repentaglio la propria incolumità, chi per il lavoro è morto, chi il lavoro lo cerca e i tanti lavoratori, donne e uomini, che ogni giorno lo difendono per conservare la propria dignità. Invitiamo tutti a camminare con noi per chiedere a Dio di benedire l’opera delle nostre mani.»

La partenza è prevista alle ore 15:30 dalla Chiesa del Cuore Immacolato di Maria, nel quartiere Perrino. Il cammino, lungo circa due chilometri, si snoderà attraverso luoghi simbolici del lavoro brindisino, tra cui lo storico alimentari “Perchinenna” e il monumento dedicato alle vittime del lavoro, per poi concludersi presso la Cattedrale di Brindisi, luogo giubilare. Durante il percorso saranno proposte letture tratte dal Messaggio dei Vescovi per la Festa dei Lavoratori, intitolato “Il lavoro, un’alleanza sociale generatrice di speranza”.

Sarà inoltre possibile accostarsi al Sacramento della Riconciliazione, grazie alla presenza di sacerdoti lungo il percorso.

Al termine della marcia, per agevolare il rientro dei partecipanti, sarà disponibile un servizio navetta STP fino al punto di partenza.

In preparazione alla marcia, giovedì 2 maggio 2025 alle ore 16:30, il Messaggio dei Vescovi sarà presentato in diretta sul canale YouTube della Pastorale Sociale di Brindisi-Ostuni (@pastoralesocialebrindisi-o4639) , con gli interventi di Mons. Intini e di Mons. Giuseppe Baturi, Arcivescovo di Cagliari e Segretario Generale della Conferenza Episcopale Italiana.

CONTATTI

Progetto Policoro Arcidiocesi Brindisi-Ostuni

Centro Servizi diocesano “Matteo Farina”

Via G. Tarantini, 37 – 72100 Brindisi

e-mail: diocesi.brindisi@progettopolicoro.it

Facebook: @propobrost

Instagram: @progettopolicoro_br

Sito web: https://www.progettopolicoro.it/