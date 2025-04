Mercoledì 9 aprile 2025, doppio appuntamento con l’UNICEF: alle 17.30, nei locali della Biblioteca comunale, in collaborazione con il Comitato provinciale UNICEF di Brindisi, verrà inaugurato il primo “Baby Pit Stop UNICEF” del paese. Questo spazio, pensato per le famiglie, offre un ambiente riservato e accogliente in cui allattare e cambiare il pannolino ai propri bambini in modo libero e gratuito. I Baby Pit Stop favoriscono la promozione della salute nei primi mille giorni di vita, garantendo il rispetto degli standard UNICEF.

“L’apertura di questo Baby Pit Stop – dichiara l’assessora alla Cultura, Tiziana Barletta – rappresenta un’importante opportunità per sostenere l’allattamento, che non riguarda solo le madri ma, se supportato da una rete sociale, diventa un gesto di condivisione delle responsabilità genitoriali.”

“Siamo davvero grati – afferma il Presidente del Comitato provinciale per l’UNICEF di Brindisi, Raffaele Romano – per questa doppia iniziativa che si realizza a San Michele Salentino il prossimo 9 aprile. È il segno dell’attenzione, concreta, che enti e provati riservano all’UNICEF e, di conseguenza, a coloro per i quali si spende l’UNICEF, ossia i bambini.Il Baby Pit Stop dà la misura del grado di civiltà di una comunità ed è significativo che l’Amministrazione Comunale lo abbia voluto realizzare in un luogo di cultura, quale la Biblioteca-Pinacoteca.La volontà di Luca Dipresa, poi, di destinare i proventi del suo libro ai progetti dell’UNICEF è una ulteriore dimostrazione della sua grande sensibilità. Grazie di cuore. Sarà una giornata splendida per noi”.

Alle 18.00, al primo piano della Pinacoteca, si terrà la presentazione del libro del professor Luca Dipresa, “Ne è valsa la pena – Una lunga esperienza professionale”. Docente e giornalista, collaboratore della Gazzetta del Mezzogiorno dal 1984, l’autore ripercorre un percorso iniziato in giovane età, raccontando un’esperienza vissuta con passione e determinazione. Il libro offre spunti di riflessione e approfondisce il ruolo della scuola come motore di crescita per la comunità, con particolare attenzione al lavoro svolto nell’istituto di San Michele Salentino.Dopo i saluti istituzionali del sindaco Giovanni Allegrini, interverranno Tiziano Fattizzo, dirigente scolastico emerito, e Ornella Manco, attuale dirigente dell’Istituto Comprensivo Giovanni XXIII. L’assessora alla Cultura, Tiziana Barletta, dialogherà con l’autore. Il ricavato della vendita del libro sarà devoluto ai progetti dell’UNICEF.

