Mercoledì prossimo, alle ore 17:30 presso l’ex Ospedale Di Summa, si terrà il primo incontro dell’anno scolastico 2024/2025 nell’ambito della storica rassegna “Mercoledì di Brindisi Cuore”. Questa serie di appuntamenti mensili di divulgazione medica, promossi dall’associazione “Brindisi Cuore”, è aperta a tutta la cittadinanza e si propone di sensibilizzare e informare sulle principali tematiche legate alla salute e al benessere.

Il tema di questo primo incontro sarà “L’infarto miocardico acuto: diagnosi e terapia”, una patologia che richiede tempestività e competenza per essere affrontata in modo efficace. L’evento vedrà la partecipazione del Dr. Gianfranco Ignone, Presidente del Comitato tecnico dell’associazione e già Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell’Ospedale “Perrino” di Brindisi. Grazie alla sua lunga esperienza in cardiologia, il Dr. Ignone guiderà i partecipanti nella comprensione dei segnali di allarme, delle modalità diagnostiche e delle opzioni terapeutiche per il trattamento dell’infarto miocardico acuto.

Ad aprire l’incontro sarà il Dr. Maurizio De Nuccio, Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, che introdurrà il tema e sottolineerà l’importanza della prevenzione e dell’educazione alla salute per migliorare la qualità della vita e prevenire eventi cardiaci gravi.

L’incontro rappresenta un’importante occasione per chiunque voglia approfondire le proprie conoscenze su una delle principali cause di mortalità cardiovascolare e per conoscere più da vicino i servizi offerti sul territorio per la gestione delle emergenze cardiologiche. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.