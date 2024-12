Il Comune di Mesagne, in collaborazione con l’associazione culturale “Treno della Memoria”, sostiene la partecipazione di 6 giovani del territorio al progetto “Il Treno della Memoria 2024-2025”, un percorso educativo che conduce alla scoperta dei luoghi simbolo della Seconda Guerra mondiale e alla conoscenza della storia delle persone che hanno vissuto la tragedia dell’Olocausto. Stamattina a palazzo dei Celestini, sede del Municipio di Mesagne, si è svolta la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa; sono intervenuti il sindaco della città, Antonio Matarrelli; l’assessore comunale alle Politiche giovanili e scolastiche, Vincenzo Sicilia; Ilenia Gionfalo, educatrice de “Il treno della memoria”, e Giulia Massaro, tra le partecipanti all’edizione scorsa del progetto.

«La città di Mesagne aderisce anche quest’anno ad un progetto che è soprattutto un’esperienza formativa per quei giovani che decideranno di partecipare e che, com’è stato per me da studente più di dieci anni fa, torneranno profondamente cambiati dal viaggio nei luoghi della Shoah», ha dichiarato l’assessore Sicilia. Il progetto si articola in due fasi, tra loro collegate. La prima fase comprende un percorso di formazione che si sviluppa con un ciclo di appuntamenti che si conclude a gennaio 2025 e che ha l’obiettivo di fornire un background storico del periodo della Seconda Guerra mondiale; la seconda fase include il viaggio didattico con visita a Cracovia, ed in particolare al ghetto ebraico, alla fabbrica di Schindler e ai campi di sterminio di Auschwitz-Birkenau.

«Ricordare le atrocità di cui l’uomo è stato capace significa tenere le coscienze vigili rispetto ai valori della democrazia e del rispetto degli altri; del resto la guerra causa sempre devastazioni e il fatto che il mondo sia ancora attraversato da conflitti ci dice che la storia si ripete. I progetti come “Il treno della memoria” servono a sensibilizzare le giovani generazioni, affinché il valore della pace sia al centro di ogni singola azione», ha commentato il sindaco Matarrelli. La domanda va inviata entro il prossimo 20 dicembre all’indirizzo: politichesociali@comune.mesagne.br.it, indicando come oggetto: “Treno della Memoria 2025” – Domanda di partecipazione”. Possono aderire i ragazzi residenti nel Comune di Mesagne di età compresa tra 18 e 30 anni compiuti.