Giornata cittadina della legalità 2024 di mercoledì 29 maggio, inserita nel programma “Germogli di Legalità, condividiamo rispetto” promosso dall’amministrazione comunale con le scuole e le associazioni del territorio, si svolgerà in due momenti.

Dopo il raduno dei cortei di studenti in piazza Garibaldi alle ore 9:30, il breve momento istituzionale alle ore 10; a seguire, partendo alle ore 10:15, il corteo attraverserà via Federico II Svevo per dirigersi verso via Brindisi, in piazza Vittorio Emanuele II e in Villa Comunale, dove i ragazzi resteranno fino alle ore 12:30 impegnati nelle attività laboratoriali organizzate in collaborazione con l’Associazione “Melitea APS”. Giochi e riflessioni avranno come tema centrale il rispetto e le sue numerose declinazioni: delle persone e delle differenze, del cibo, dell’ambiente e delle regole. Le iniziative sono aperte alla città.