Ancora musica a Mesagne nella serata di venerdì con un doppio appuntamento in piazze diverse a partire dalle ore 21.30.

In piazza Commestibili è atteso l’evento Franco Cosa show live. Il cantante tarantino torna in città, dove si è esibito più volte, con uno appuntamento che rispecchia uno stile coinvolgente e poliedrico. Tra canzoni, battute e spunti ironici, l’intrattenimento e la buona musica saranno gli ingredienti ideali per assicurare il divertimento agli spettatori di ogni età. Insieme alla sua band, Franco Cosa eseguirà un repertorio Made in Italy, spaziando dalla musica d’autore ai tormentoni estivi. Il format che l’artista pugliese ha consolidato, grazie ad una lunga esperienza e con centinaia di spettacoli in giro per la penisola, diventa la garanzia migliore per un’altra gradevole serata estiva targata “Mesagne Estate 2024”.

Cambio di location e ancora musica in piazza Commestibili con lo spettacolo “Guarda che non sono io”, l’appassionato tributo acustico – tra piano, chitarra e armonica – che il cantautore Luigi Mariano sta portando in giro per l’Italia. Vincitore di prestigiosi premi nazionali di musica d’autore, Mariano omaggia Francesco De Gregori, lo straordinario cantautore romano autore e interprete di autentici capolavori della musica italiana. La scaletta dello spettacolo abbraccia i grandi classici del repertorio di De Gregori, da “Alice” a “Titanic”, da “Buonanotte fiorellino” a “Bufalo Bill”, includendovi i pezzi storici che hanno visto nel pianoforte lo strumento principale della composizione: “La storia”, “La leva calcistica della classe ‘68”, “Guarda che non sono io”, “Sempre e per sempre” e ovviamente “La donna cannone”. I retroscena dei brani e le storie che stanno dietro le canzoni, accompagnano la musica, rendendo lo spettacolo vivo e dinamico, ma al contempo intimo e confidenziale, certo poetico e di sicuro emozionante.

I due appuntamenti sono inseriti nel cartellone estivo promosso dall’Amministrazione comunale.