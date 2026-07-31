Dall’atteso concerto di Carl Brave agli appuntamenti con il jazz, le sagre tradizionali e i tributi musicali

Si è svolta questa mattina la conferenza stampa di presentazione del calendario di “Mesagne Estate” per il mese di agosto.

Dopo il successo di partecipazione di luglio, un nuovo cartellone fitto ed eterogeneo, frutto della sinergia tra l’Amministrazione Comunale, le associazioni locali, le parrocchie e gli operatori culturali e dello spettacolo del territorio, che unisce la valorizzazione delle radici popolari alle tendenze della musica contemporanea, della letteratura e dell’intrattenimento. Tra gli eventi più attesi spicca il live di Carl Brave, in programma giovedì 13 agosto in Piazza Orsini (a cura di Aurora Eventi).

1 agosto: apertura con la “Palma d’Oro Mesagnese” (Proloco Mesagne APS) in Piazza Orsini e la Sagra ti lu pani fattu a casa cu la murtatella (Parrocchia San Pio da Pietralcina)

Di seguito alcuni degli eventi musicali in programma.

6 agosto: “TuttoClaudio”, tributo a Claudio Baglioni con Gianfranco Rosato & Band in Piazza Orsini, affiancato dal ballo sotto le stelle per gli over 60 nella Villa Comunale a cura di Club Dance Forever

8 agosto arriva il rap di Frank Hi-Ngr, mentre il 9 agosto, l’energia della tribute band di Zucchero “Ahum” in Piazza Orsini

11 e 12 agosto: spazio a “Nero a Metà” (tributo a Pino Daniele nell’Atrio del Castello) e all’omaggio a Fabrizio De André “Sidun” in Piazza Orsini

17 agosto: l’atrio del Castello ospiterà lo spettacolo musico-teatrale dal titolo “Lucio Battisti – Il suo canto libero”; 18-19 agosto, la X edizione estiva del Freedoom Jazz Festival ’26 (a cura di LYDIAN APS).

22 agosto: IGNAZIO DEG LIVE SHOWCASE @ con il Ciccio Riccio in tour

25 e 26 agosto: i tributi a Ligabue (“Liga’n Roll”) e ai Pink Floyd (“Ohm”) in Piazza Orsini.

28-29 agosto: IV edizione del MIG fest (Mesagne international Guitar festival) a cura di Cabiria APS nell’Atrio del Castello e nel centro storico

Agosto a Mesagne è anche sinonimo di riflessione, letteratura, enogastronomia e valorizzazione storica.

4 agosto: presentazione del libro ed esperienza olfattiva con Maria Letizia Longo (“21 giorni per trasformare le tue emozioni”, Atelier Aromatique)

14-16 agosto: torna l’attesissima XIV edizione del “Boccale d’Oro” in Piazza Orsini

21 agosto: convegno storico sul tema “La Via Egnathia, prosecuzione dell’Appia e Brindisi porta sull’oriente” a cura del Rotary Club Brindisi Appia Antica nell’Atrio del Castello

27 agosto: incontro con lo psichiatra e psicoterapeuta Leonardo Mendolicchio sul tema “Fragili – Maneggiare i figli. Maneggiare sé stessi” in Piazza Orsini (Aurora Eventi)

31 agosto: presentazione del libro “Sorellanza. Per una psicoanalisi femminista” con l’autrice Silvia Lippi, nell’Atrio del Castello

Il Castello Normanno Svevo, con i propri spazi espositivi, torna ad accogliere mostre pittoriche: dal 13 al 20 agosto, l’artista Antonia De Vivo (Napoli, 1995) espone una personale in acrilico e pastello, l’inaugurazione è prevista alle ore 20:00 del 13 Agosto; dal 22 agosto al 6 settembre, la mostra dedicata all’artista grottagliese Gennaro Orazio (9/6/41-1/9/22), mostra personale retrospettiva di opere pittoriche e ceramiche dal titolo “il Segno della Luce” con vernissage di apertura prevista per le ore 19:00 del 20 agosto. Entrambe le mostre sono ad ingresso gratuito.

Tutto questo e tanto altro ancora. Il calendario di agosto conferma Mesagne come punto di riferimento culturale e turistico del territorio pugliese. Tutte le iniziative sono pensate per coinvolgere famiglie, giovani e visitatori, offrendo ogni sera un motivo valido per vivere e riscoprire la bellezza della città. Il programma sarà promosso e aggiornato attraverso i profili social della città di Mesagne.

Il programma completo è disponibile in allegato.