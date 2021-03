Il Comune di Mesagne – in collaborazione con le Scuole elementari del Primo e Secondo Circolo Didattico, “Giosuè Carducci” e “Giovanni XXIII”, la Scuola Media “Materdona-Moro” e l’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Epifanio Ferdinando” – partecipa alle celebrazioni del 25 marzo, giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri. La data è quella che gli studiosi fanno coincidere con l’inizio del viaggio ultraterreno dell’Autore della “Divina Commedia”: per l’edizione in corso essa assume un valore tanto più solenne perché concomitante col settecentesimo anniversario della morte del Poeta.

“Negli scritti danteschi emergono messaggi universali dai quali il nostro tempo ha ancora da imparare: sentimenti e valori, che uniti alle speranze, illuminano una lettura del presente utile soprattutto alle giovani generazioni. Per questo vogliamo che i protagonisti delle iniziative sul Sommo Poeta siano soprattutto i ragazzi delle scuole, guidati dai docenti”, ha commentato il sindaco Toni Matarrelli.

Le iniziative in modalità online saranno diffuse sulla pagina facebook “Comune di Mesagne – Io non mi spengo”. Dopo il messaggio dell’Amministrazione Comunale, del quale si farà portavoce il consulente alle Politiche Culturali e Scolastiche, Marco Calò, sarà il prof. Ermes De Mauro, docente in pensione di lettere italiane e latino, cultore appassionato e profondo conoscitore di Dante, ad avviare con un video un approfondimento sull’influenza che le opere e il pensiero dantesco continuano a rivestire nella cultura contemporanea.

Gli appuntamenti del 25 marzo non esauriscono le iniziative che l’Amministrazione Comunale intende dedicare all’intellettuale del Medioevo sul quale, per la fama che lo accompagnava già in vita, sappiamo più che su qualunque altra personalità del suo tempo. Sulle sue opere e sulla sua modernità, nel corso dell’anno, verrà realizzato un ricco programma di eventi.