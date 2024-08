Grande successo di pubblico ieri per la prima edizione di Mesagne Piano Night. Già dal pomeriggio, i cinquanta pianisti provenienti da tutta Italia si sono ritrovati nel centro storico di Mesagne insieme ai tanti accompagnatori. Un vero e proprio festival del pianoforte in cui le note hanno risuonato per undici ore totali nella Chiesa di Sant’Anna, nella Chiesa Madre e nell’auditorium del Castello comunale. L’incertezza del meteo non ha scoraggiato il pubblico che già dalle ore 19 ha potuto godere della buona musica. Ad esibirsi giovanissimi, giovani e non, artisti emergenti e artisti già affermati, con un repertorio che ha spaziato dalla musica classica alla musica pop, dalla musica jazz alla musica contemporanea.

La professionalità del direttore artistico maestro Giampaolo Argentieri è stata garanzia di un’organizzazione impeccabile: «Tanti pianisti sono arrivati da fuori, ma molti anche dal territorio brindisino. Per noi motivo di grande orgoglio perché vuol dire che il territorio pullula di giovani artisti e di buona musica», ha affermato. Al prossimo anno dunque, con una seconda edizione che si preannuncia ricca di sorprese. L’iniziativa, patrocinata dall’amministrazione comunale, ha rappresentato una tappa prestigiosa del ricco programma“Mesagne Estate 2024”.