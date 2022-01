L’ufficio Istruzione della Città di Mesagne informa che sul Sito istituzionale del Comune, all’indirizzo http://www.comune.mesagne.br.it, sono disponibili l’avviso pubblico e il modello per richiedere l’iscrizione alla sezione “Primavera”, il servizio educativo rivolto ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi disciplinato dall’art. 53 del regolamento regionale n. 4 del 2007.

“L’attivazione della classe “Primavera” – dichiara il sindaco Antonio Matarrelli – rientra tra i servizi a sostegno della genitorialità, pensati per favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle mamme e dei papà e una migliore organizzazione della vita familiare”. La configurazione di un programma pedagogico specifico prepara l’ingresso del bambino nella scuola dell’infanzia, favorendone l’apprendimento in un ambiente accogliente che lo accompagna verso le prime forme di linguaggio, stimolandone la creatività e l’immaginazione. “La Sezione aggiuntiva sarà istituita presso l’Asilo Nido comunale “Vincenzo Cavaliere” in risposta a nuove esigenze educative e sociali, in una logica di potenziamento degli interventi esistenti”, spiega l’assessore comunale alle Politiche Sociali, Anna Maria Scalera.

Gli interessati potranno inoltrare l’istanza di ammissione entro le ore 12 del 7 febbraio 2022 tramite ufficio Protocollo dell’Ente. L’istruttoria delle domande sarà a cura dell’ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Mesagne, che provvederà a pubblicare la graduatoria sul Sito istituzionale entro 10 giorni dalla chiusura dei termini di presentazione stabiliti.