Considerata la prossimità di collocamento a riposo della responsabile dell’istituto di Avvocatura Civica del Comune di Mesagne, la Giunta Comunale ha approvato con delibera n.156/2020 l’istituzione di una short list di avvocati dalla quale attingere per garantire la rappresentanza e la difesa in giudizio dell’Ente.

L’Amministrazione Comunale potrà avvalersi dei professionisti esterni, secondo le direttive previste dalla normativa in materia nonché dalle linee guida ANAC, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, trasparenza e rotazione. L’elenco sarà articolato nella sezione Civile, Penale, Lavoristico, Amministrativo e Tributario.