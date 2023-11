Come sempre il PD butta in caciara ogni cosa, l’importante è alzare polveroni e distrarre la gente dalla inconcludenza dei loro governi passati, nazionali o cittadini che siano.

Io non rinuncerò MAI ad esprimere il mio punto di vista, che sia condiviso o meno.

Se non si limitassero ai titoli, ma approfondissero, scoprirebbero che sotto al mio post ci sono tante donne che condividono e la pensano come me. Che facciamo, togliamo a tutte e tutti il diritto di parola? Se ne facciano una ragione, ci sono italiani che non la pensano come loro.

Quanto al post, e alle accuse che mi vengono rivolte: io ho contestato ad una ragazzina il diritto di pretendere che “tutti gli uomini devono (debbano) chiedere scusa “. Scusa a chi? Per quale motivo? In Italia e nel mondo ci sono uomini che uccidono donne, donne che uccidono uomini, genitori che uccidono figli e figli che uccidono genitori. Sono tutti omicidi, e tutti vanno puniti secondo legge.

Ma non credo che ci siano categorie particolari che debbano scusarsi.

Le donne hanno ruoli sempre più importanti nella società, possono ricoprire ogni tipo di incarico e lo fanno pure bene. Noi abbiamo scelto di farci guidare da una donna, a capo del partito, e col lavoro quotidiano le abbiamo affidato la guida della Nazione, cosa che le sta riuscendo benissimo. Ad avercene, altre così.

La signorina Cecchettin ha tutta la nostra solidarietà per quanto accadutole, ma piuttosto che imbarcarsi in una crociata a senso unico, pretenda giustizia per la sorella nei confronti dell’unico responsabile, chi l’ha assassinata brutalmente. Perché le donne sono Sacre, e come dice un vecchio adagio, ” non si battono neanche con un fiore”…

POST CESARE MEVOLI