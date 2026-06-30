Aurora Volley Brindisi comunica l’ingaggio di Micaela Mollica, libero classe 2006, già nella squadra brindisina nella stagione 2024/25.

Brindisina di origine, Micaela ha mosso i primi passi nel volley tra le file del Casale Volley 3, per poi proseguire la sua formazione nel settore giovanile di Cutrofiano e Venezia.

Il rientro in Puglia l’ha vista protagonista di un percorso progressivo attraverso categorie di rilievo: dalla Serie B2 con Bari alla Serie B1 con Fasano, fino alla Serie C con Aurora Volley Brindisi e, nella stagione appena conclusa, con Lecce Pallavolo.

Le buone prestazioni dell’ultima stagione hanno convinto la società a puntare nuovamente su di lei che nel campionato 2026/27 sarà alla guida del reparto difensivo biancoazzurro.

Ecco le prime parole di Micaela:

“Tornare a indossare la maglia dell’Aurora Volley è un’emozione indescrivibile. Questa è la mia città, è qui che è nata la mia passione per la pallavolo. Giocare davanti alla mia famiglia e ai miei amici mi dà una motivazione straordinaria.

Vorrei creare fin da subito una forte coesione con il gruppo e mettere la mia esperienza a disposizione della squadra”

“Abbiamo scelto Micaela per diversi motivi. Essere brindisina non è un dettaglio: significa avere un attaccamento alla maglia che fa la differenza. Conosciamo le sue qualità, sia tecniche che umane, e la coach ha dato subito la sua approvazione.

Ci sono tutte le condizioni per fare bene.” – ha dichiarato il Vicepresidente Daniele De Leonardis.