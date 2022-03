Sarà il prossimo 11 marzo la diciottesima edizione di “M’Illumino di Meno”, la celebre campagna radiofonica di “Caterpillar” e Rai Radio2 dedicata al risparmio energetico e agli stili di vita sostenibili.

In questi 18 anni di campagna, Il semplice gesto di spegnimento della luce che decine di migliaia di individui, istituzioni, associazioni, negozi hanno messo in pratica si sono aggiunte altre azioni che contribuiscono a una radicale transizione energetica.

Quest’anno la campagna mette al centro il ruolo trasformativo e propositivo delle piante e della bicicletta, perché entrambe hanno dimostrato di poter concretamente migliorare la qualità della vita delle città.

FIAB Brindisi invita tutti a unirsi in una pedalata che, giorno 11 marzo alle ore 18 partirà dal piazzale antistante al Decathlon per percorrere insieme un tratto di strada pedalando lungo la pista ciclabile fino a Parco del Cillarese per poi proseguire su via Provinciale San Vito per concludersi alla Scalinata Virgiliana.